【除夕大抽獎】系統供應商致歉︰準備時間不足　電郵認證超出容量

香港旅遊發展局於2019除夕夜（12月31日）當晚舉辦歷來首次倒數大抽獎，但期間網站系統出現問題。大抽獎系統供應商Cyber Games Arena今日（4日）表示，就程式上線遷移及短時間內的電郵認證收發容量限制，加上準備時間不足，導致出現技術問題，為參與者帶來不便，「摯誠向公眾致歉」。

Cyber Games Arena表示，剛完成系統問題的初步檢討工作，該公司一直密鑼緊鼓建立大抽獎的網站平台，並聯同香港旅遊發展局及技術支援供應商進行反覆測試，系統在測試伺服器上運作暢順，並通過各種壓力測試，然而準備時間不足，加上程式由測試伺服器搬遷到上線伺服器出現技術問題，以及短時間內的電郵認證超出收發容量限制，引致抽獎活動延誤。

竭盡全力與技術支援供應商合力搶救

Cyber Games Arena強調，網站的保安系統穩妥嚴密，及能應付龐大的瀏覽量。而因應出現的技術性問題，該公司已竭盡全力與香港旅遊發展局及技術支援供應商合力搶救，令抽獎活動得以在日前順利舉行及圓滿完成。該公司再次就引起公眾不便致歉，並會全力配合旅發局審視。

旅發局總幹事程鼎一（黃寶瑩攝）

壓力測試最高流量為每分鐘300萬人次使用

旅遊發展局總幹事程鼎一表示，除夕大抽獎出現的技術性問主要因兩原因，先在壓力測試中，最高流量為每分鐘300萬人次使用，惟實際推出時則出現問題，電郵供應商誤以為是垃圾郵件，出現大量驗證碼問題。另外，對於推出前數小時才將原有以電話號碼登記，改為電郵的規則，他稱是因為與網絡供應商溝通後，擔心負荷過大，旅發局建議將有關規則改為電郵。

程鼎一提到，推出有關抽獎的時間倉促，承認有較多改善空間，會聘請第三方顧問機構，進行獨立檢討，而負責有關活動系統的電競公司，是當時時間倉促及可行的情況下找到的有經驗進行相關活動的電競公司。

對於今次抽獎帶來不少市民失望及投訴，程鼎一未有直接批評有關公司，強調派出獎品過程公平公正，有獨立會計師監察。被問到會否擔心有市民用不同的電郵進行抽獎時，程説領獎的市民會再次接受查明身份，抽獎時所提供的資料若有大部份相同，亦不能進行抽獎活動，所以相信多次抽獎增加幾倍的可能性不高，他又承認首輪的超市禮券抽獎遊戲漏洞較多。