【武漢肺炎】消息：7宗本地懷疑個案有6宗已確定病因　主要患流感

武漢爆發的不明原因肺炎病例截至昨日（3日）已增至44宗，港府今日（4日）宣布啟動「嚴重」應變級別，食物及衞生局局長陳肇始透露，本地曾訪武漢的懷疑個案再增兩宗至7宗，當中3人仍然留醫。 據了解，新增的兩宗個案於昨日入院，其中一名4歲女童入住屯門醫院，確診染鼻病毒；另一宗個案涉50歲男病人，他入住將軍澳醫院，確診患甲型流感。 消息指出，7宗懷疑個案當中有6宗已確定病因，餘下一宗則因病人已康復，未能找到線索，現時僅能確認7宗個案均與內地濕街市的疫症無關。

食衞局局長陳肇始（黃寶瑩攝）

陳肇始今早受訪時稱，除了昨日衞生防護中心公布的5宗懷疑個案外，再多兩宗相關個案、即合共7宗懷疑個案，當中4人已出院，另3人仍在瑪嘉烈醫院、將軍澳醫院及屯門醫院留醫。據當局稍早的公布，仍有一名瑪嘉烈的44歲男病人及一名屯門醫院的37歲女病人樣本未出化驗結果。

新增兩宗個案均去過武漢市場 分別染鼻病毒及甲型流感

據了解，新增的兩宗懷疑個案患者均是香港人，於昨晚入院。其中一名病人是4歲女童，因出現類似傷風的徵狀入住屯門醫院，化驗結果證實她染上鼻病毒及腸病毒，據知她於去年12月18日至30日於武漢旅遊。

另一宗新增個案，患者是50歲男士，入住將軍澳醫院，他確診染H1N1甲型流感，其所乘坐的列車班次曾途徑武漢站，但病人未有下車。兩人均無到過武漢的濕街市。

首宗懷疑個案已復原 難找線索

消息人士指，本地全部7宗懷疑個案，有6宗已確認病因，包括4宗確診流感，1宗染鼻病毒，另有1宗染肺炎鏈球菌。據悉，首宗37歲屯門醫院女病人至今仍未有化驗結果，源於其病情輕微，很快已經復原，肺部亦無肺炎，有專家認為若找不到線索亦不足為奇，又認為現時7宗個案均無到過涉事的武漢華南海鮮市場，料與內地市場疫症無關係。

香港中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌。（資料圖片）

學者：仍須靠內地給予更多數據 港府調高應變級別做法穩陣

中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌稱，現時有內地專家懷疑病毒屬新型冠狀病毒，但仍需有詳細實驗室數據佐證才可下定論，他承認需靠內地未來幾日再公布更多消息，例如基因排列是否有結果、與野味有無關係、內地的44宗病例有幾多宗直接在涉事市場接觸、是否涉人傳人等數據。

他續指出，港府今早即調高應變級別至「嚴重」，做法穩陣，因過往會待有本地個案才屬「嚴重」，今次港府基於內地病例上升，亦未能完全排除人傳人的可能性，因此提早升級。港府目前在關口以紅外線檢測抵港旅客體溫，但他直言，或有病人在潛伏期間、未發病前抵港，需依賴病人主動求醫，難以檢查到相關病例。