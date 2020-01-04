【逃犯條例】逾7000人被捕　被控僅一成多　重溫主要事件拘控情況

反修例風波持續超過半年，至今逾7,000人被捕，數字已高於前年全港平均每日在囚人士數目。單以民陣今年的元旦遊行後，警方傍晚時份在港島區大舉拘捕，當日就已拘捕逾400人，單日拘捕人數僅次於理大事件。然而至上月26日，警方實際落案起訴、票控，或直接簽保守行為的案件只有1,050宗，超過4,800宗案件仍在調查階段。 回顧整場反修例運動多個標誌性日子，如10.1國慶多區衝突、11月三罷和理大事件等，雖然被人數眾多，但檢控率不足兩成。反觀9月29日的金鐘衝突，和7月28日的中西區遊行，檢控率均超過九成。

自修例風波運動起，曾發生多件令人記憶深刻事件，亦有不少人在事件中被控,以下圖輯可作一回顧。

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1406被捕人士涉暴動罪

根據警方公布數字顯示，由6月9日至12月27日，與反修例運動相關的事件中，警方共拘捕6,494人，當中11到25歲達4,368人，26至35歲則有1,765人，46歲以上則有361人，2,591人為學生。而被捕人士當中，有1,406人涉及暴動罪、3,070人涉非法集結，其中306人獲無條件釋放，惟整體控告人數仍多達1,030人。值得關注的是，加上過去數日警方拘捕420人，總拘捕人數逾7,000人，已超過懲教署前年平均每日6,412名服刑在囚人士的數目。

《禁蒙面法》實施個多月拘682人

反修例運動其中一個轉淚點為特首林鄭月娥於去年10月，在「危害公安」的情況下，引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》。雖然高等法院在同年11月18日裁定引用《緊急法》屬違憲，有關法例已被高院推翻，警方亦宣布同日起不會再用此例執法。然而在該法實施過的約一個多月中，已有682人因涉及違反禁蒙面法被捕，更有61人被控《禁蒙面法》相關罪行，多數人士同時涉及其他罪名，僅一名女售貨員被捕後只被控以一項違反蒙面法的罪名。律政司已就高院裁決提出上訴，法庭會於下周聆訊。

政府10月初突然引《緊急法》訂立《禁蒙面法》，引來很大迴響，但只實施約個多月，期間有逾680人被捕。(資料圖片)

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運動之初拘捕人數較低

眾多反修例運動的事件中，警方均有作出拘捕，但檢控率卻因事件而異。截至上月19日，警方就6月9日大遊行共拘捕33人，當中14人被起訴；於6月12日金鐘衝突中，拘捕39人，8人被起訴；7月21日元朗白衣人襲擊事件，警方至今則拘捕37人，當中僅7人被控以參與暴動、串謀有意圖而傷人等；8月31日太子站衝突，有68人被捕，但至今只有2人被起訴。

9月尾拘捕數字大幅上升

但9月尾的金鐘衝突開始，警方拘捕人數有上升趨勢，多次事件的被捕人數均以百計，其中在9月29日的金鐘衝突中，警方拘捕超過100人，並控告當中97人暴動、襲警等；10月1日國慶多區衝突拘捕269人，有逾40人被控暴動、串謀縱火等；而在11月11至13日的三罷運動中，警方3日合共拘捕超過650人，有逾六十多人被控非法集結、藏可作犯罪用途工具、擾亂秩序等。

2019年9月29日，警方在金鐘一帶大舉拘捕示威人士，並控告多人，當天被捕者檢控率達九成。(資料圖片)

理大事件共拘捕1381人

至於歷時超過13日的理大事件中，警方共拘捕1,381人，當中274人已被起訴，涉及罪名包括參與暴動、非法集結、傷人、襲擊致造成身體傷害、普通襲擊、縱火、刑事毀壞、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器等，其中242人更是在11月18日的不同衝突中被捕，並分14案單日內提堂，是修例事件以來，單日最多人提堂的一天。

11月17日，示威者與警方在理大校園爆發激烈衝突，警方於當晚決定圍封校園。（資料圖片／李澤彤攝）

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兩次示威檢控率高達九成

雖然反修例運動的被捕人數總和高達逾7,000人，但警方至今已控告人數不足1,100人，佔整體數字一成半左右。但數字顯示，不少標誌性日子，如10.1國慶、11月三罷和理大事件等，拘捕人數總和超過2,300人，但警方的檢控率均不足兩成，反而9月29日的金鐘衝突，和7月28日中西區遊行，這兩事件中只有150人被捕，當中有142人被控，這兩天的檢控率高達超過九成，其中金鐘衝突分兩案被控，兩案分別有44及53名被告，是目前單案最多被告的案件；至於7月28日被捕的四十多人，則分4案提告，當中被告包括有飛機師及護士等。