【逃犯條例】德信中學教師粗言「曱甴」稱呼學生　罰停職停薪14天

馬鞍山直資男校德信中學一名教師去年12月疑不滿學生表現，以粗言侮鬧學生，更以「曱甴」稱呼學生及示威者。德信中學法團校董會今日（4日）發聲明，議決裁定該教師違反本校職員行為守則，發出書面警告信，嚴重訓示該教師不應再犯。 聲明又指，涉事教師如有再犯，會被立即解僱。另外，法團校董會議決勒令該教師由昨日（3日）起停職 14 天，需扣除停職期間薪金，以作警誡。

德信中學法團校董會今日（4日）發聲明，勒令涉事教師由3日起停職 14 天，需扣除停職期間薪金，以作警誡。

課堂被錄音 校董會警告再犯會即炒

德信中學法團校董會表示，就該校教師課堂錄音片段一事，會已召開特別會議，並根據校方所提交的報告作討論。法團校董會認為該教師不應在任何情況下使用粗言穢語，利用社會事件比喻學生學習亦極不恰當。

法團校董會議決裁定該教師違反學校職員行為守則，發出書面警告信，嚴重訓示該教師不應再犯。涉事教師如有再犯，會被立即解僱。另外，法團校董會議決 勒令該教師由昨日起停職14天，需扣除停職期間薪金以作警誡，相關議決得到家長教師會及該校中層管理人員支持及同意。

校董會引述涉事教師：深表悔意

法團校董會指，該教師同意校方所提交的報告並樂意接受懲處，深表悔意，承諾日後不會再違反職員行為守則。該校認為，每一位教師必須保持良好的個人品德，並遵從嚴格的教育操守。如發現及證實教師有不當行為，該校會遵循既定的人事管理及專業操守程序嚴肅處理。

德信中學重申教師必須以專業角度考慮有關議題是否符合學生程度及課程要求。（資料圖片）

校方：教師需嚴格恪守指引

德信中學重申，對於社會上的政治或極具爭議的議題，校方要求教師必須以專業角度考慮有關議題是否符合學生程度及課程要求，並以持平和客觀為原則，在合法、合情、合理的準則下，採用多方面資訊，從不同角度分析事件，讓學生通過理性討論認識社會上的不同議題，培養學生理性和客觀的思考能力，以表達個人的立場及看法。學校期望教師能於履行職務時，嚴格恪守上述指引。

葉建源認為，若校方周詳考慮實際情況，並符合程序公義，讓涉事教師有申辯機會的情況下，他會尊重校方的決定。（資料圖片）

葉建源：若符程序公義 尊重校方決定

教育界立法會議員葉建源認為，若校方周詳考慮實際情況，並符合程序公義，讓涉事教師有申辯機會的情況下，他會尊重校方的決定，教育局亦毋須進一步介入事件。