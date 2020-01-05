【冬季流感】伊利沙伯醫院求診人次迫近500人　內科佔用率達124%

醫院管理局公布昨日（5日）服務使用數據，顯示到急症室的求診人次達5,740人，當中單是伊利沙伯醫院就有494人求診，是全港最多，而伊院的內科病床佔用率高達124%，亦在全港16間公立醫院中「奪冠」。 今早10時30分，全港有4間醫院的急症室輪候時間都超過8小時，分別是威爾斯親王醫院、伊利沙伯醫院、聯合醫院和仁濟醫院。

不少人到伊利沙伯醫院急症室求診。 （資料圖片／梁鵬威攝）

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醫管局公布昨日公立醫院服務使用數據，全日急症室首次求診人次為5740人，比前天減少269人次，不過單是伊利沙伯醫院就有494人求診，是全港最多。而昨天有942人需轉送內科病房，伊院有92人，也是全港最多。

昨天內科病床整體佔用率為110%，排名第一的同樣是伊院，達124%；而明愛醫院及博愛醫院也分別有122%，緊隨其後。至於兒科方面，平均佔用率是71%，將軍澳醫院及那打素醫院的兒科佔用率就同樣達83%，並列「雙冠軍」。

今早10時30分，全港有4間醫院的急症室輪候時間都超過8小時。

今早10時30分，全港有4間醫院的急症室輪候時間都超過8小時，分別是威爾斯親王醫院、伊利沙伯醫院、聯合醫院和仁濟醫院。而東區醫院也需等待超過5小時，天水圍醫院、屯門醫院、博愛醫院、將軍澳醫院也需等候超過4小時。

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