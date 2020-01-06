【1.6】兩新工會觀塘擺街站招會員　銅鑼灣「和你Lunch」

反修例風波未平息，刺激多個行業籌組新工會，其中香港保險仝人職工會，以及香港音樂人工會發起今日（6日）中午12時，在觀塘擺設街站，並「和你Jam」，以招募新會員。此外，銅鑼灣及灣仔將有「和你lunch」，分別在時代廣場及稅局集合。

+ 2

香港保險仝人職工會和香港音樂人工會，合共約10名成員，今日中午12時在觀塘駿業街和巧明街交界擺設街站，並街頭「Jam歌」，以招募新會員，現場有零星街坊圍觀。其中音樂會工會有成員表示，由於觀塘有不少音樂工作室，希望吸引更多附近的音樂人到場了解社會事件，並加入工會。

保險仝人職工會副主席兼義工劉俊業表示，工會在去年11月成立，過去元旦遊行，成功招募逾百新會員，惟今日則抱着「試吓」心態，盡量招募更多新會員，未有設定目標。他續言未來兩週的星期一，會在中環和鰂魚涌繼續設置街站，吸引更多業內人士加入。劉俊業透露，街站今日暫收到約20份新會員的申請表，整個工會暫時有約200餘人。他指工會首要目標，是要爭取更多人加入工會，其後亦會爭取社會及勞工訴求，包括向保險業監管局反映自僱人士難處，保障其權益等。

+ 14 + 13 + 12

而在港島區，今日亦有網民發起「和你lunch」活動。在近中午一時，數十人在時代廣場聚集，他們高叫口號「五大訴求 缺一不可」、「光復香港 時代革命」，並唱歌曲《願榮光歸香港》。他們其後向灣仔方向遊行，沿途高叫口號，有街坊回應「加油」。

他們到達灣仔軒尼詩道後，遇上另一批由灣仔稅局參加相同活動的遊行人士，再轉向折返銅鑼灣方向前進，最後到達時代廣場，並在該處高叫口號，唱畢《願榮光歸香港》後，有人高呼「煲底見」，參加者陸續散去。