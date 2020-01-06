【武漢肺炎】單日增5宗本地懷疑個案　包括2歲男童　累積21宗

內地武漢市正爆發原因不明的病毒性肺炎，疫情持續，當地最新通報的病例數字已經增加至59宗，當中7人屬重症。 而本港今日（6日）新增5宗曾到武漢、並出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀的病例，累計共有21宗，今天新增的個案中，包括一名2歲男童和一名65歲的長者。醫管局總感染控制主任賴偉文醫生表示，有關病人於病發前並沒有到過武漢的濕街市，所有人現時情況穩定。21名病人中，有7人已經出院。 另外，根據衞生署衞生防護中心資料，今天新增的5宗，全部人已確定病因，分別感染了甲型流感、人類偏肺病毒、腺病毒和冠狀病毒OC43、呼吸道合胞病毒、人類鼻病毒/腸病毒。 根據資料，就讀中大的20歲女子，已被驗出染上的是腺病毒和冠狀病毒OC43。

因應武漢市的疫情，港府亦提升了應變級別至嚴重。市民出入公立醫院都有戴口罩。 （梁鵬威攝）

醫管局指，截至今日（6日）中午12時，公立醫院於過去24小時共接收6名曾於過去14天到訪過武漢，並出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀的病人，當中包括一名曾向私家醫生求診的男病人及一名曾到私家醫院求診的女病人：

不過，由於衞生防護中心在昨天已公布其中一宗個案，為曾到私家醫生求診的9歲男童，因此實際上本港今天新增的個案為5宗，即累計共有21宗。另外，到威爾斯親王醫院求診的20歲女子是中文大學學生。

醫管局表示，已向衞生署呈報有關個案及已將病人樣本送交化驗，有關病人現正接受隔離治療。醫管局總感染控制主任賴偉文醫生指出，有關病人於病發前並沒有到過武漢的濕街市，所有人現時情況穩定，醫管局會繼續監察有關病人的情況及提供合適治療。



醫管局指，連同上述個案在內，公立醫院自2019年12月31日起，共向衞生署呈報21宗相關病人個案，其中7人已經出院。

另外，根據衞生署衞生防護中心資料，今天新增的5宗，全部人已確定病因，分別感染了甲型H3流感、人類偏肺病毒、腺病毒和冠狀病毒OC43、呼吸道合胞病毒、人類鼻病毒/腸病毒。

根據資料，就讀中大的20歲女子，已被驗出染上的是腺病毒和冠狀病毒OC43。