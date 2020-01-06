【武漢肺炎】內地女有病徵惟要求出院　法例存漏洞　醫院無權阻止

湖北省武漢市病因不明的肺炎疫情持續，而本港亦陸續出現更多懷疑個案。有醫護人員向《香港01》透露，一名曾到武漢的內地女子昨天（6日）到律敦治醫院求醫，她有發燒、咳嗽、流鼻水等呼吸道感染病徵，左肺也有陰影，醫院為她抽取樣本化驗，但仍未有化驗結果之際，該名女子就要求出院，稱要到沙田帝都酒店照顧女兒。由於醫院管理局及衞生署目前無權就不明肺炎疫症向病人發出隔離令，只能容許該名女子出院，目前未知她的去向。 《香港01》就事件向醫管局、衞生署、食物及衞生局、沙田帝都酒店查詢，正等待回覆。

記者今午到沙田帝都酒店了解事件，發現櫃檯職員沒有戴口罩。 （鄺曉斌攝）

有醫護人員向記者透露，一名45歲的內地女子昨天到律敦治醫院求醫。她稱自己在1月3日曾到武漢，但沒有說明是否曾到濕街市，她翌日抵港，因感到不適而於昨天（1月5日）到律敦治醫院求醫，當時有發燒、咳嗽、流鼻水等呼吸道感染病徵，肺部X光檢查顯示左肺有陰影，院方安排她入住隔離病房及抽取樣本化驗，也通報了衞生防護中心。

她出院時部份徵狀有消減，但仍有痰

不過，該名女子其後要求出院，稱要到沙田帝都酒店照顧女兒，雖然仍未有化驗結果，但由於現時引致武漢肺炎爆發的不明病毒，未被納入《預防及控制疾病條例》法例下，衞生署無權向病人發出隔離令，醫護人員在勸喻無效，告知該名女子相關風險後，容許她出院，「(醫院)高層都知件事，但阻唔到。」據了解，她出院時部份徵狀有消減，但仍有痰。

因應武漢市的疫情，港府亦提升了應變級別至嚴重。市民出入公立醫院都有戴口罩。 （梁鵬威攝）

現行法例不能強制隔離 食衞局將修例需數星期

根據香港法例第599A章 《預防及控制疾病規例》23及25條，衞生主任有權發出隔離令，隔離一個懷疑受指明傳染病感染的人；衞生署署長就可以要求隔離某地方，以防止任何指明傳染病蔓延。不過，現時條例下指明的傳染病只包括沙士、中東呼吸綜合症、新型甲型流感、鼠疫、天花、廣泛耐藥結核病及病毒性出血熱共7種疾病，不包括未知的疾病，如今次武漢的不明病毒。

早前食物及衞生局局長陳肇始曾提出將會修改條例，將武漢的不明病毒納入條例，但預計需要數個星期。

記者今午到沙田帝都酒店了解事件，發現櫃檯職員沒有戴口罩。被問到是否知悉有住客屬本地相關懷疑個案時，職員著記者向酒店傳訊部查詢。