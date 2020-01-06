【武漢肺炎】市疾控中心主任：防控工作有序進行　病例將增加

武漢爆發不明原因肺炎疫情，武漢市衛生健康委員會1月5日（周日）通報，截至同日8時，武漢共報告符合不明原因的病毒性肺炎診斷患者59例，其中重症患者7例，其餘患者生命體徵總體穩定，目前所有患者均在武漢市醫療機構接受隔離治療，無死亡病例。 武漢市疾病預防控制中心主任李剛6日（周一）接受內媒《長江日報》專訪，表示防控工作正有序進行，預計隨著相關工作開展，病例數量還會有所增加。

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被問及怎樣定義為「不明原因的病毒性肺炎」，李剛表示，近期，武漢部分醫療機構報告，發現接診的多例肺炎病例與華南海鮮城有關聯。進一步調查顯示：這些患者臨床上多有發燒、乏力，部分患者有咳嗽、少痰，一小部分患者隨著病情進展出現呼吸困難；實驗室檢查表現為發病早期白細胞總數正常或減低，淋巴細胞計數減低，部分患者出現肝酶和肌酶增高；胸部影像學檢查顯示雙肺瀰漫性毛玻璃樣滲出影。患者上述情況提示為病毒性肺炎表現。

李剛指，進行病原檢測後，排除了流感、禽流感、腺病毒、傳染性非典型肺炎（SARS）和中東呼吸綜合症（MERS）等呼吸道病原，需要進行進一步的病原鑑定和病因溯源工作，尚未發現明確的人傳人證據。為便於患者診治和疾病防控工作開展，衛生健康部門將其稱為「不明原因的病毒性肺炎」。

被問及病例數量有所增加，李剛稱，武漢市衛生健康委接到部分醫療機構發現接診的多例肺炎病例與華南海鮮城有關聯這一情況後，在全市醫療機構開展相關病例搜索和回顧性調查，特別是擴大了不明原因的病毒性肺炎病例的搜索範圍，組織專家依據診療方案對搜索的病例進行了診斷排查。截至目前，流行病調查顯示：搜索範圍的擴大，對現有病例的回顧性調查的進一步深入，對納入監測病例排查的持續開展，是患者數量增加的主要原因。預計隨著相關工作開展，病例數量還會有所增加。