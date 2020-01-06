長策十年供應目標減少兩萬　運房局局長陳帆否認「做數」

運輸及房屋局早前公布2019年《長遠房屋策略》周年進度報告，未來10年目標供應43萬個單位，較2018年公布的目標減少2萬個。 立法會房屋事務委員會今日（6日）開會討論，對於供應目標減少，會上有不少議員質疑政府「篤數」。運房局局長陳帆澄清，雖然未來十年人口雖然有持續增長，但幅度出現放緩，強調未有「做數」。

運房局局長陳帆表示，未來幾年的公屋輪候時間仍有上升壓力。（資料圖片）

新民黨立法會議員容海欣表示，現時本港的房屋需求越來越大，但報告評估的總房屋需求卻減少，質疑估算有問題。

陳帆解釋，報告談及的是「滾動的推算」，即未來十年人口雖然有持續增長，惟增長幅度出現放緩，他說：「唔係我做數，而係人口增長同住戶增長的改變。」

公屋輪候時間有上升壓力

陳帆亦在會上重申，政府已就軍事用地事宜表明態度，公營房屋供應正在追落後，當局已加大工作量，又指未來幾年的公屋輪候時間仍有上升壓力。

政府在大嶼山竹篙灣一直預留60公頃填海土地，供香港迪士尼樂園發展第二期之用。（資料圖片 / 江智騫攝）

陳帆轉口風：冀迪士尼考慮將用地作改建過渡性房屋

政府預留大嶼山竹篙灣的60公頃填海土地，作香港迪士尼樂園發展第二期，惟至今仍然閒置。民主議立法會議員尹兆堅在會上詢問，政府會否考慮使用有關土地作過渡性房屋。

陳帆表示，有關用地預留予迪士尼樂園作擴張之用，政府與香港國際主題公園有限公司簽訂協議，加上有限制性契約，故局限了土地不能作住宅用途。他說，政府亦希望迪士尼樂園公司可考慮社會企業責任，讓土地能豁免於限制性契約，用作過渡性房屋發展。

壓縮棕地行政程序 冀最快五年能交地

發展局副秘書長何佩玲說，政府現正尋找合適的棕地作公營房屋，當局希望壓縮行政程序的時間，並訂立具體目標。她說，根據過去經驗，由研究、土地平整等，直至交由土地予房屋署建屋，大約需時8年，現時希望能壓縮至5至6年。