李嘉誠贊助龍門冰室派飲品？屈臣氏：屬試飲推廣活動　派過百商戶

反修例風波持續逾半年，市民的抗爭方式由示威延伸至消費，有多間分店的「龍門冰室」是著名「黃店」之一，餐廳門外亦經常有飲品予遊行人士領取。龍門冰室facebook專頁今日（6日）發文表示，屈臣氏集團贊助餐廳20箱2公升蜂蜜雪梨水，並放置於分店門外供市民領取，貼文中不少網民留言感謝長和系創辦人李嘉誠，並形容李為「最強黃絲」。 然而屈臣氏回應指，有關活動為產品試飲推廣活動，已經先後派發超過5,000瓶飲品予超過100間餐飲商戶。

龍門冰室推出學生優惠，推出免費餐予中學生、大專學生，因此被認為是「黃店」。（資料圖片）

龍門冰室突改為「有心人」贊助

龍門冰室facebook專頁今日（6日）有貼文表示，最近香港細菌病毒肆虐，屈臣氏特別贊助餐廳20箱2公升蜂蜜雪梨水，今日會於銅鑼灣、紅磡、炮台山店供市民領取，稍後另外3間分店亦會有供應。貼文的相片顯示，該批蜂蜜雪梨水為「菓汁先生」，屬屈臣氏集團旗下果汁品牌，另外亦見有屈臣氏蒸餾水。然而一小時後，龍門冰室貼文由屈臣氏贊助，改為「有心人」贊助。

貼文下不少網民留言大讚屈臣氏集團，以及「感謝誠哥」，即屈臣氏集團母公司長江和記實業資深顧問李嘉誠，並會多光顧百佳超級市場及屈臣氏；亦有人留言「願誠哥歸香港」。

不過，屈臣氏集團回應指，有關產品試飲推廣活動屬推出全新產品包裝前的一般宣傳推廣，相關活動已經先後派發超過5,000瓶飲品予超過100間餐飲商戶，飲品並非只贊助予龍門冰室。