工人涉性侵網友案　指事主洗澡時作視像通話　被告稱見一團肉色嘢

地盤散工涉在後樓梯先後性侵3名女網友案，今(6日)在高院續審，控方繼續播放被告的錄影會面。對於遭指控和未成年的事主Y拍拖和性交。被告否認，強調兩人只是契哥契妹，但對方很麻煩，有「90幾percent煩」。被告亦否認向Y索取祼照，反指Y洗澡時主動以視像通話致電他，他看到「肉色一團嘢」。

被告黃子軒，24歲，否認強姦、企圖強姦、與未成年少女發生性為、及刑事恐嚇等4項罪名。(資料圖片)

對事主Y有小許印象

在錄影會面中，被告黃子軒被問及是否認識涉及事主Y時，稱「少少印象」。被告指透過Facebook認識Y，並指對方麻煩，經常以該社交媒體的通訊電話致電找他，但講及都是無關痛癢的事。若以百分比計算，Y便有「90幾percent煩」。

稱與事主Y只是如契哥契妹關係

被問及兩人的關係時，被告指Y非他的女友，兩人是網友或契哥契妹。但他沒有把他的WhatsApp給予Y，因他「唔會俾WhatsApp陌生人」。警員便隨即指Y是其契妹，被告便解釋：「契之嘛，又唔係親......認唔認同係契哥契妹？麻麻地啦。」

惟被告從Y的朋友口中得知，Y視他為男朋友，但被告不知Y是否以此刺激男友。

往找朋友帶Y上樓

對於Y指稱和被告拍拖，兩人曾在屯門兆麟苑寶麟閣後樓梯性交。被告在錄影會面指，Y曾到屯門找他。而被告當天下午到寶麟閣找朋友，遂帶她一同上樓，但未有和對方到後樓梯。他強調未有和Y攬攬鍚鍚，也沒有和對方發生性行為

指Y洗澡時以視像通話致電他

警員問被告，有否向任何人索取祼照，被告便回應：「同其他女朋友有呢個習慣，Y無。」被告反指，Y曾在洗澡時以視像通話致電他。被告形容畫面矇矓，看到「肉色一團嘢」，：被告稱他即責備對方，又指「好大水聲」。

被告黃子軒，24歲。他被控強姦、企圖強姦、與未成年少女發生性行為、及刑事恐嚇等4項罪名。

控罪指他於2018年9月23日，在屯門兆麟苑貴麟閣樓梯強姦X(案發時16歲)。他又被控於同年10月6日，在同一屋苑的寶麟閣樓梯與12歲女童Y非法性交，以及於同年10月13日，威脅Y使她的名譽受損害，意圖使Y受驚。

此外，他亦涉於同年10月10月，在某大廈樓梯企圖強姦Z(案發時23歲)。

案件編號：HCCC 271/2019