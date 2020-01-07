【冬季流感】14醫院爆滿　明愛佔用率達133%　廣華急症需候7小時

醫院管理局公布昨日（6日）服務使用數據，到急症室的求診人次達6,455人，當中明愛醫院的內科病床佔用率再奪全港首位，高達133%。伊利沙伯醫院及博愛醫院緊隨其後，以127% 成「雙亞軍」。另外，聯合醫院的兒科病床爆滿，佔用率為100%。 今日中午12時，廣華醫院急症室的輪候時間超過7小時，是全港最長；而伊利沙伯醫院及北區醫院急症室亦需等候逾5小時。

昨天內科病床整體佔用率為114%，全港有14間醫院爆滿，包括明愛醫院。（資料圖片／香港01記者攝）

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醫管局公布昨日公立醫院服務使用數據，全日急症室首次求診人次為6,455人，比前天增加752人次。昨天內科病床整體佔用率為114%，全港有14間醫院爆滿，當中明愛醫院是全港之首，達133%；而伊利沙伯醫院及博愛醫院也分別有127%，成為「雙亞軍」。至於兒科方面，平均病床佔用率是79%；聯合醫院的兒科病床爆滿，佔用率為100%。

今午12時，廣華醫院急症室的輪候時間超過7小時，是全港最長；而伊利沙伯醫院及北區醫院急症室亦需等候逾5小時。

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