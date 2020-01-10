港生助聽器設計概念揚威國際貿易賽　奪亞太區季軍

唇膏顏色與男生、助聽器與健聽女生，看似風馬牛不相及，卻為本港學生帶來港區賽及揚威國際的勝機會。 2019年「FedEx Express／青年成就之國際貿易挑戰賽」亞太區總決賽於去年8月在馬來西亞吉隆坡舉行，來自香港聖保祿學校李珮瑜，夥拍馬來西亞隊友，憑藉能即時因應環境噪音水平自動調節助聽器設計理念，在比賽中奪得季軍；而喇沙書院隊伍則較調配唇膏顏色設計，在港區決賽脫穎而出。 參賽學生在過程中明白創業毫不簡單，有隊員認為創業要慎重考慮，自己是否能承受風險；惟亦有學生明白從商難以保障就業，考慮將來或就讀醫科。

（左起）喇沙書院學生曾綽賢（David）、周亮杰（Elvis）、聖保祿學校學生李珮瑜（Nydia）。（鄺曉斌攝）

2019年「FedEx Express／青年成就之國際貿易挑戰賽」設港區決賽及亞太區總決賽。

在港區決賽中勝出者，可獲亞太總決賽參賽資格。而港區優勝隊伍，分別為喇沙書院的曾綽賢（David）及周亮杰（Elvis）；聖保祿學校的彭愷晴及李珮瑜（Nydia）；以及瑪利諾修院學校（中學部）隊伍。

喇沙仔為設計唇膏顏色 不斷瀏覽化妝教學短片​

兩位男生David及Elvis，誰也想不到，於港區決賽期間，憑藉可透過度身訂造、由顧客按照喜好調配的專屬唇膏顏色設計理念，脫穎而出，獲亞太區參與資格。

David接受《香港01》訪問時表示，參加此項貿易挑戰賽是喇沙書院一項傳統慣例，兩人去年年中剛考完中學文憑試（DSE），在企會財老師的推薦下參賽。

David笑言，兩人在開始時是「亂嚟」，由於不諳化妝知識，需要透過不斷瀏覽YouTube化妝教學短片了解市場動向；隊友Elvis亦表示，籌備期間不時要面對挫敗，「男仔從來無接觸過化妝品，所以都成日要向Miss尋求意見。」

3隊港區優勝隊伍獲得亞太總決賽參賽資格。（受訪者提供）

港生與馬來西亞隊友設計助聽器奪亞太區季軍

晉身亞太區總決賽後，決賽隊伍需為醫療器材制定開拓德國市場的市場計劃。而比賽則由聖保祿學校國際普通中學教育文憑課程（IGCSE）學生Nydia夥拍馬來西亞隊友，憑藉針對長者需要的「Eartaps」助聽器設計理念，奪得亞太區季軍。

學懂營商 惟更明白難保障就業

參與令懂得創業營商知識，Nydia接受訪問時表示，參賽的最大得著不是獲獎，而是讓自己提早學懂撰寫一份完整計劃書，設計時更要考慮到宗教、不同國家的喜好等因素。至於將來會否考慮創業，Nydia認為讀商科或從商難以保障就業，自己公開試後考慮讀醫科。

至於David及Elvis，兩人最終一同升讀香港科技大學的工商管理學士課程。Elvis認為，創業是其中一個未來發展方向，參加貿易挑戰賽後亦了解到創業毫不簡單；David則發現自己不太適合承受風險，未來要思考是否適合創業。