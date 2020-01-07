【武漢肺炎】抵港高鐵武漢班次乘客需逐個測體溫　乘客：不擔心

湖北省武漢市正爆發病因未明的病毒性肺炎，本港高度戒備。衛生署早前已經在機場口岸為武漢抵港的乘客逐一檢查體溫，現時西九龍高鐵站亦加強疫檢情況。記者所見，有清潔人員使用1:99消毒水不時擦拭扶梯、出入閘機，站內亦不時循環播放健康衛生提醒。 今晚近8時抵港的經武漢班次列車，所有乘客均在入境香港時需接受體溫檢查，有乘客表示過程「每個人大概2秒鐘」。記者目測所見，該班次列車出站乘客只有不到三分一的人配戴口罩。有內地乘客表示了解武漢疫情，一直都有戴口罩防範，入境香港後才短暫將口罩摘下，「香港人流量沒那麼大。」

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西九站播錄音提醒武漢肺炎

本港公立醫院今日（7日）新增9宗懷疑個案，累計懷疑個案已經達到30宗。港府並將在明日（8日）刊憲，將「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入為法定須呈報的傳染病及加入「指明疾病」名單。本港航空、鐵路都高度戒備。

在高鐵西九龍站，抵港大堂循環播放錄音，提醒乘客注意個人衛生，防範武漢不明原因的肺炎。站內亦有清潔人員不時擦拭扶梯、出入閘機，以及清潔地面，所用的也是1:99的消毒水。

乘客：出內地關口無檢測

今日晚上近8時抵港的G79班列車，由北京經武漢來到香港。記者見到乘客入境香港時配戴口罩的比例不高，但所有人都接受了體溫檢測。有乘客表示，在出內地的關口處並無檢測，要入到香港的海關，才有人員「嘟一下」，「好快，耗時兩秒鐘，都不用排隊等。」

從鄭州搭車來港參加期末考試的理工大學學生Alisa配戴了防PM2.5的布製口罩，她表示大概知道疫情，所以戴了口罩。她指列車經過武漢的時候，狀況也並不緊張。入境時除了接受提問檢測外，亦有工作人員向她派發列有防疫措施的傳單。

乘客徐先生則表示，接受了體溫檢測，完全不擔心會感染武漢肺炎。一名女乘客出閘時未有配戴口罩，她表示了解武漢肺炎的情況，一路都有配戴口罩，但是入境香港後就將口罩摘下，「香港人流量沒有那麼大。」

亦有乘客從廣州上車，不知道所乘搭列車曾經經過武漢。