【武漢肺炎】理大宿生武漢回港後有咳嗽　救護員全副防疫裝載送院

撰文：袁澍
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湖北省武漢出現不明原因的肺炎，截至今日（7日）中午12時，公立醫院共向衛生署呈報30總相關病人個案，令全港都緊張。理工大學今晚（7日）表示，一名學生曾到過武漢，回到香港前曾經發燒，不過現時情況穩定，但仍有咳嗽，校方已經將個案通知衛生防護中心。
學生會上載FB專頁的相片所見，救護員全副防疫裝備，到理大紅磡灣宿宿，疑接載涉事學生入院。這是近日繼中文大學及香港演藝學院後，第三間院校有武漢返港學生出現懷疑與不明肺炎相關徵狀而需送院。
返港前已退燒 曾到大學保健處就診
理大學生會引述校方回應指，該名學生於返港前已退燒，回港後咳嗽，並於今天前往大學醫療保健處就診。該學生現時情況穩定，理大已將個案通知衞生防護中心。
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理大即時清潔及消毒宿舍
理大回應指，由於該名學生是理大紅磡灣宿舍宿生，校方已即時在宿舍進行特別清潔及消毒，並聯絡其室友跟進。而就近日於武漢市爆發的不明肺炎，理大表示已加強校園和宿舍內的清潔和消毒，並建議剛從武漢回港的員工及學生，回港後14天應密切注意體溫及身體狀況，並戴上外科口罩，如有不適，應立即求診，並知會校方。此外，校方昨日（6日）已向全體師生員工發電郵，提醒他們做好個人衞生預防措施。
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