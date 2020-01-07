【武漢肺炎】理大宿生武漢回港後有咳嗽　救護員全副防疫裝載送院

湖北省武漢出現不明原因的肺炎，截至今日（7日）中午12時，公立醫院共向衛生署呈報30總相關病人個案，令全港都緊張。理工大學今晚（7日）表示，一名學生曾到過武漢，回到香港前曾經發燒，不過現時情況穩定，但仍有咳嗽，校方已經將個案通知衛生防護中心。

學生會上載FB專頁的相片所見，救護員全副防疫裝備，到理大紅磡灣宿宿，疑接載涉事學生入院。這是近日繼中文大學及香港演藝學院後，第三間院校有武漢返港學生出現懷疑與不明肺炎相關徵狀而需送院。