【革命舞序】18屆科大老鬼歸位　社區起舞記示威　獨欠一角色⋯

12月某日，一群科大舊生（下稱：老鬼）摸黑爬上獅子山頂。黎明來到那刻，橫跨十八屆的老鬼們在亂石陣中起舞。他們以舞蹈回顧波瀾壯闊的2019年，錄製成舞蹈音樂影片 《革命舞序》並於今早（31日）發佈，與日前駐港解放軍18秒跳舞短片相映成趣。 鏡頭以外，MV沒說的故事是老鬼們如何走過師弟周梓樂離世之痛。他們說不欲消費梓樂，但那名永遠無法畢業的師弟卻成為推動他們向前的動力，讓他們選擇以科大老鬼之名出山，守護同樣悲痛莫名的師弟、師妹。 （為保護受訪者，全文均為化名。）

從五湖四海回來的老鬼們最終化成MV裡三十多名舞蹈員，以及幕後製作與排舞約十六人。（受訪者提供圖片）

科大舊生以舞蹈回顧反修例運動

反修例運動橫跨2019下半年，香港人曾以不同藝術方式如音樂、影像記錄這動盪的半年。剛面世的舞蹈音樂影片《革命舞序》則選擇以舞蹈記錄反修例運動中的角色，以回溯漫長的二百多日。MV中前線勇武抗爭者、急救員、醫護人員、學生、老師、記者等一一被舞蹈所穿連。有趣的是，衝突對立面上的警方卻在MV中缺席，科大老鬼阿仁解釋，「警暴睇片已足夠」。他指，短片目的是希望團結港人，「發生好多唔開心嘅事，但要繼續行落去」。

香港人曾以不同藝術方式如音樂、影像記錄這動盪的半年。他們選擇以舞蹈回顧2019年。（曾雪雯攝）

耗時兩個月製作 十八屆老鬼歸位

數分鐘的音樂短片動用逾五十人之力，耗時兩個月始製成。不過，浩瀚的年終計劃原來源自畢業後的「圍爐取暖」。科大畢業生阿祖早於千禧年代畢業，他的大學年代正值SARS，是香港首代戴口罩上學的一輩。畢業後，阿祖與同樣愛跳舞朋友一直保持聯絡。反修例運動開始後，眾人話題變成親友、同事黃藍對立的苦惱。及至十月中一次圍爐吃飯，意外勾起眾人當年對跳舞的熱情，逐漸醞釀出這個以舞序事大計。數人點起的星火意外燎原，引來數十名科大校友聚首。橫跨十八屆的畢業生來自各行各業，從會計師、IT人、家庭主婦、電影公司及銀行職員，應有盡有。

阿祖早於千禧年代畢業，他的大學年代正值SARS，是香港首代戴口罩上學的一輩。（曾雪雯攝）

多區街頭、地標為景

過去兩個月，他們以工餘時間巡迴多個地標拍攝跳舞短片。從添馬公園、黃大仙、荃灣連儂牆、理工大學、獅子山⋯⋯每個場景場景都混雜運動遍地開花的記憶。但由於眾人工作各異，拍攝時間從無定向。他們不分時段於街頭起舞，不時引來街坊駐目圍觀。

眾人選擇以半年來眾人耳熟能詳的歌曲貫穿全片，從音樂劇《孤星淚》插曲《Do You Hear The People Sing》、LMF《二零一九》到方皓玟《願》，最終在獅子山上起舞的一幕，則是配上重新改編的湯瑪仕與眾香港人《願榮光歸香港》。（受訪者提供圖片）

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歷師弟離世曾停綵排

然而計劃不似預期，當一眾科大舊生因母校而聚首，卻遇上師弟離世的惡耗。11月8日科大生周梓樂傷重不治，那夜全港各區均有悼念活動。眾人悲痛莫名，取消了該晚的排練，有人更選擇回到母校科大悼念。於科大人而言，失去的是一名永遠無法畢業的師弟。

Harry（左）說，年輕校友的確讓老一輩人開眼界。他至今仍感激關於出「科大人」名義的討論，正如這場運動，每行前一步都是意料之外的事。（曾雪雯攝）

老一輩曾憂「篤灰」避冠名

阿仁坦言不欲消費梓樂，但承認梓樂令眾人決心更堅定。「可唔可以唔好咁懶呢？我勤力多少少唔會改變到世界，但好過無」，阿仁解釋由於小組涵蓋十八屆畢業生，不少參與者最初曾憂慮被「篤灰」影響工作，故不欲冠以「科大人」之名。抹不走的恐懼直至梓樂離開，逼使眾人跨過心理關口。校友Harry指，當時曾有六、七名較年輕的校友聲淚俱下，遊說眾人短片應冠以「科大人」的名義，以支援處境艱難的師弟、師妹。

畢業生橫跨十八屆，不少人畢業後放下跳舞多年。今年再次拾起跳舞，不少老鬼翌日頂著酸痛上班。（曾雪雯攝）

年輕校友：唔明點解跳個舞都要自我審查

阿Cho就是老鬼口中的年輕校友。阿Cho直言，「唔明點解跳個舞都要咁驚、自我審查？」半年來，不時有人因政治立場影響工作，阿Cho坦言明白眾人憂慮，但她認為大家不能再讓白色恐怖持續。她引用最近閱讀的書籍《暴政》（On Tyranny）指，暴政的第一步就是令人自我噤聲，「佢一句聲都唔出，你自己已經唔敢出聲」。年輕校友的堅定一如迷霧裡的號角聲，意外鼓動老一輩的校友，阿仁坦言阿Cho精神值得支持，「勇氣先可以令大家克服恐懼」。

橫跨十八屆意味小組內也有不少分歧，年輕校友阿Cho（中）則不時拉著大夥站前一點。（曾雪雯攝）

冀成槓桿連繫校友保障師弟妹

「每一個人做嘢都有impact（影響）」，阿Cho說。她視計劃為「槓桿」連繫不同校友，冀凝聚更多科大舊生為師弟妹爭取更多。她自嘲科大向來被視為「港豬大學」。她認為，或許是由於科大較多工程、商業專業科目有關，不少人進入科大後以賺錢為目標，故長久以來予人偏「冷」的感覺。她指，即使梓樂之死曾觸發學生要求校長對話，但科大校內仍像一個平行時空。因此，她希望科大校友能做些事，「畢業生畀多啲support小朋友」，推動科大校方保障科大人在校的安全，同時逼使校方繼續跟進梓樂之死。

MV第二幕記錄勇武示威者，拍攝時巧遇警車巡邏。眾人曾關上大光燈，屏息靜氣。（受訪者提供圖片）

難忘full gear 拍攝遇警車

縱然眾人以藝術序事，拍攝過程卻不無風險。例如MV第二幕，眾人深夜戴上防毒面具拍攝勇武之舞時，卻巧遇警車巡邏。當時，眾人關上大光燈，數十人排水渠口屏息靜氣，氣氛緊張。「成個空間靜晒，聽到個心卜卜聲」，阿仁解釋不是不信任法律，但執法者卻不一定遵守法律，甚至越矩傷害市民。2019年是一個在街頭跳舞MV，均會擔心遇上「執法者」的年代。

《革命舞序》是以舞為序，記下漫長的2019年。（曾雪雯攝）

黎明來到 獅子山頂光復科大

MV最後一幕，眾人在獅子山共舞。老鬼們說，不少同行兒女均為首次登頂。不過，正如阿祖十年沒跳舞卻為MV再度拉筋，也像Harry帶著孩子與小組一起練舞，也像更多人排舞翌日頂著酸痛上班。各有也有各人的付出。他們只記得，十二月某日，眾人清晨相約在清晨五時三十分攀上獅子山頂，在日出光芒裡起舞。

十二月某日，眾人清晨相約在清晨五時三十分攀上獅子山頂，在日出光芒裡起舞。（受訪者提供圖片）

黎明來到，他們要光復的不只香港，還有科大，以及當年為跳舞揮霍青春的自己。「我哋個時跳舞好多人都好熱血，覺得生命如果有不同元素會覺得精彩啲、有意義啲。」Harry認為，即使長大後，社會逼迫自己變得現實，「但今日前你屋企爛咗，都唔可關門當無事發生」。今天科大老鬼歸位，他們想為科大的冷漠「平反」，也為尋回當年的自己，「我哋都可以關心社會，做好嘅影響」。