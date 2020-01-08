施永青指「黃色經濟圈」致餐廳弱者留存：好食嘅餐廳都要走

反修例風波持續超過半年，市民的抗爭方式由示威延伸至消費，「黃店」餐廳大排長龍的畫面比比皆然。商務及經濟發展局局長邱騰華最少兩次向外表示不認同鼓勵按政治立埸消費的「黃色經濟圈」，又質疑做法無法持續，並說「一家人去食飯，係唔係要分兩間酒樓？」 中原集團主席施永青今日（8日）出席一電台節目時表示，宏觀以整個社會經濟去看不認同「黃色經濟圈」，認為選擇不多，不能發展擴散，並將一向以味道、服務等固有選擇方法改為政治為首，會較大機會將一向市場「汰弱留強」變得「弱者留存」，「可能好食嘅餐廳都要走」，發展不太健康，但明白是商業社會的中個人選擇，難以反對。

中原集團主席施永青今日（8日）出席一電台節目時表示，宏觀以整個社會經濟去看不認同「黃色經濟圈」，認為選擇不多，不能擴散發展。（資料圖片）

施永青今日出席一電台節目時再次討論「黃色經濟圈」，他表明不認同，認為對整個社會的經濟推動，又指現時有「黃店」做法，由食材至員工層面亦要「非內地及政治理念上有關」實行上非常困難，又以自己為例，「中原有數千個職員，一定有『黃』架，唔通我就炒咩？對失業率必會增加」。

他又提到，近年有人推出「杯葛」李嘉誠店、又指要建藍色經歷圈，難以實行，現時「黃色經濟圈」以政府「行頭」但食店選擇不多，長遠對社會經濟發屋不得利，「所以我反對所有經濟圈！」他認為現時社會分化問題嚴重，此舉有機進一步深化，又指如政府能回認部份訴求，可能會有所緩和。

同一場會的龍門餐廳老闆張俊傑認為，定立「黃色經驗圈」主要為同理念的餐廳及食客可互想幫忙，有實行的可能性，又說現時的食客較以往的有同理心，以往食客會直接於社交表達對餐廳的意見，現時卻以網上「私訊」方式，顯得較有同理心。