私隱專員：主動調查警員展示立場新聞記者身份證　警員無豁免權

早前《立場新聞》一名記者進行直播採訪期間，被警員在鏡頭前展示其身份證約40秒。個人資料私隱專員黃繼兒今日（8日）指，警員並沒有獲豁免公開他人資料，私隱專員公署將主動調查，跟進當事人是否同意披露資料及資料是否獲得安全保障。 去年6月至今，公署接獲4,700多宗有關「起底」的投訴，已要求最少16個涉事平台移除相關內容，其中七成連結已被移除。

去年12月26日，一名警員將《立場新聞》記者的身份證等向直播鏡頭展示近數十秒，將記者個人資料清楚顯示。（《立場新聞》圖片）

個人資料私隱專員黃繼兒今日（8日）指，去年6月至今，私隱專員公署接獲4,700多宗涉及「起底」有關的投訴，已要求最少16個涉事平台移除相關內容，其中七成連結已被移除，當中七成是涉及警務人員資料。黃繼兒亦指，起底事件在反修例風波中的首三個月急劇上升，而近幾個月的升幅大減。

而在去年12月26日，一名《立場新聞》記者在大埔超級城採訪時，被截查及被要求出示身份證，其後有便衣警員在直播鏡頭前展示其身份證約40秒。

黃繼兒指，披露記者資料者為警員，而警員並沒有獲豁免公開他人資料，因此私隱專員公署可主動調查案件。黃繼兒指，警員收集資料和披露資料時的目的不一，且未有得到當事人同意；公署將跟進當事人是否同意披露資料及資料是否獲得安全保障，包括不會被隨意或意外地洩露。