【武漢肺炎】沙士前已有指引：病床需隔3呎　醫生：現在3厘米都無

武漢肺炎病因未明，港府今日（8日）刊憲將相關的懷疑個案納入須呈報疾病之列，懷疑個案病人需在公立醫院接受隔離治療，但有意見質疑公院的擠迫環境令防疫難上加難。 在2003年沙士（SARS）襲港期間，醫院管理局曾發出飛沫預防措施，若無法集中護理有非典或流感症狀的病人時，病人之間應至少保持3呎（91.4厘米）距離；事隔17年，有前線醫生直言現時病房「床貼床」，「現在係連3厘米都無」，若要為病人做檢查需先將其病床推出，該醫生認為，公院難做感染控制。 香港中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌指，隔離病房內的病床間距合符標準，唯一擔憂是沒有發燒症狀的病人被安排入住普通病房，不過他認為機會很微。

因應武漢出現不明肺炎個案，港府加強監測相關的懷疑個案，至今日（8日）累計錄得38宗懷疑個案，雖暫未有個案證據與武漢的肺炎有關，但市面已瀰漫一股恐慌，不明病因的肺炎亦令人聯想到2003年沙士一役的畫面。

沙士指引：若醫院不能集中護理病人 病人之間應有3呎距離

翻查沙士過後，立法會調查醫管局處理手法的專責委員會文件，提到醫管局於2003年3月曾就處理非典或類似流行性感冒疾病的病人，發出飛沫預防的指引，包括把病人與其他患上流行性感冒的病人置於同一房間內集中護理，若無法集中護理，病人之間至少保持3呎（約91.4厘米）距離 ，醫護在病人的3呎範圍內工作時亦需戴口罩。

在公立醫院急症室工作的黃醫生直指，公院的床距從無試過達3呎，「現在係連3厘米都無」，他形容床貼着床，醫生根本無法在床與床之間走動，若要為病人做檢查，只能將病人的病床先推出再做。他續指，公立醫院的佔用率已長期超過100%，近日亦多次錄得逾120%的水平，反映香港公營醫療完全沒有處理突發事件的能力，亦完全做不到感染控制的措施。

黃醫生續指，公立醫院的醫護「無武漢不明肺炎都做到爆晒廠」，萬一有一宗相關個案入院，再發展至院內爆發，醫院必定「冧檔」，他質疑醫院無額外人手可憑空變出，即使醫徜局強調有隔離治療所需的硬件亦無補於事。

醫院管理局質素及安全總監鍾健禮昨日表示，現時有480張隨時可用的隔離病床，使用率約六至七成，如有需要有可在72小時內調動全部1,400張隔離病床供使用。醫管局指隔離病床設於負氣壓病房內，屬高規格的隔離設施，包括有雙重負壓電動互鎖門，配以負壓空調及高效能空氣過濾系統，能減低病毒透過空氣傳播的可能性。

中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片 / 盧翊銘攝） 專家：隔離病房內的病床間距合符標準 毋須過慮 香港中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌透露，負氣壓病房分不同間隔，可放置1張、2張或4張隔離病床，隔離病房內的病床放得很疏落，間距必定合符標準。他指出若有傳染病爆發，最理想是安排患同一類疾病的病人在同一間隔離病房，以免出現交叉感染。 許樹昌又稱，現時普通病房不會處理傳染病病人，內裡亦有單人房間隔，不需太擔心，唯一擔憂係有些病人未必有發燒症狀，「驚啲普通病房突然間有啲咩（病毒）入咗去爆發，負氣壓房就無問題」。若有大規模疾病爆發，許認為可參考沙士期間的措施，暫停非緊急的服務及手術，騰出醫院空間，同時降低其他病人感染的風險。

武漢市華南海鮮市場出現不明原因肺炎病人。（網絡圖片） 未來一周需觀察有無海鮮市場新病例 與多宗武漢不明肺炎病例有關連的華南海鮮市場，自今年1月1日起已停業逾一星期，許樹昌指肺炎病毒潛伏期約14日，未來一星期相當重要，需再觀察會否有與該市場相關的新病例出現。