【武漢肺炎】政府今刊憲列須呈報　過去一日增8宗懷疑個案

武漢爆發不明原因肺炎，至今仍未被確定病源。政府今（8日）早正式刊憲，將「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入為法定須呈報傳染病，即日生效。醫生倘發現任何病人出現發燒及急性呼吸道感染症狀或肺炎病徵，並曾於病發前14天內到訪武漢市，不論曾否到過街市或海鮮市場，須通報衞生防護中心作一步調查。 醫院管理局今日公佈，在過去24小時新增8宗懷疑個案，年齡介乎3歲至61歲，全部情況穩定並現正接受隔離。累計懷疑個案增至38宗。

醫院管理局今日公佈，在過去24小時新增8宗懷疑個案，年齡介乎3歲至61歲。（香港01記者攝）

醫管局公布，截至今日中午12時，公立醫院於過去24小時共接收8名曾於過去14天到訪過武漢，並出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀的病人，分別有1男7女，年齡介乎3歲至61歲，分別入住明愛醫院、威爾斯親王醫院、瑪嘉烈醫院、伊利沙伯醫院及律敦治醫院，另有2人經天水圍醫院轉介至屯門醫院。8人全部情況穩定，正接受隔離治療。

醫管局已向衞生署呈報有關個案及已將病人樣本送交化驗，醫管局總感染控制主任賴偉文醫生稱，有關病人於病發前並沒有到過武漢的濕街市，醫管局會繼續監察有關病人的情況及提供合適治療。

連同上述個案在內，公立醫院自2019年12月31日起，共向衞生署呈報38宗相關病人個案，當中21人已經出院。