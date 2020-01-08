【武漢肺炎】中大四名不適學生已出院　各大專院校頻加強清潔

武漢出現不明原因肺炎個案，本港至周二晚（7日）累計共有30宗個案，事件令本港人心惶惶。近日，隨著本港理工大學及中文大學分別有宿生曾前往武漢後不適，救護員全副防疫裝備，進入校園，將不適的學生送院，本港其他大專院校亦頻頻加強校內及宿舍清潔。

繼中大連續兩日有曾到武漢的學生感不適需要送院後，昨日理工大學亦有曾到武漢學生發燒，網上有圖片見到有救護車到紅磡宿舍，救護人員身穿保護衣。而中大今日回應指，早前4名曾前往公立醫院檢驗的同學，現時已全部出院。

隨著各院校陸續開學，其他院校亦擔心不明肺炎會校內爆發，紛紛加強校內清潔。有港大科學系一年級學生Kenneth指，自己所住的宿舍同層較少內地生，所以在不太擔心不明肺炎在宿舍爆發，反而比較擔心開學後，校園內有不同學生出現，若有人不適，會較易散播。

另一名港大生張小姐稱，現時未開學，校園及宿舍未有很多人，所以不太擔心，惟本月20號開學後會加強注意個人衛生，如沖廁所會蓋廁板、戴口罩等。

早前中大宿舍有曾到武漢的學生感到不適，需送院治療。（資料圖片）

各大專院校防禦措施回應：

中大：因應武漢出現肺炎病例群組個案，中大已提升對傳染病的應變工作，包括﹕透過大學保健處進行醫療監察，如有懷疑個案，將會向衛生署衛生防護中心呈報 ; 提升大學診所及其他公共地方的預防感染措施 。校內公共衛生推廣、教育及保健等工作由一名副校長領導的健康促進及防護委員會統籌，大學並會透過不同網上平台及海報宣傳向全體教職員及學生發放健康資訊及相關公告。

港大：就今次「對公共衞生有重要性的新型傳染病」（在武漢發生的病毒性肺炎個案），港大已加強校園内的消毒和清潔工作。大學的醫療保健處經已發電郵，提醒學生和教職員要注重個人和環境衛生，預防肺炎和呼吸道感染，在外應採取的預防措施和需要注意的事項，回港後如有發燒或其他病徵應立刻求診等。大學有既定的防範、通報和應對機制，今次亦已制訂了快速應變計劃。港大會密切留意校内情況，與不同持分者保持聯繫，並繼續透過校内通訊，為大學成員提供健康指引。

教大：因應武漢近日出現不明肺炎個案，校方已經即時加強校園清潔（範圍包括學生宿舍、課室及其他公共設施），以1:99漂白水消毒升降機按鈕及大門扶手，以及加設酒精消毒液機等。此外，校方亦已向全體師生發出通告，呼籲他們注意個人衛生。如有感冒或發燒徵狀，應立即戴上口罩，並盡快求醫。

公開大學：暫未收到任何跟肺炎相關的上報個案，大學已推出相應的措施提升衛生水平，亦加強清潔及消毒校園，同時為師生提供預防措施的資訊。如有懷疑個案，校方會按照衞生署的指引通報。

理大：就近日於武漢市爆發的不明肺炎，已加強校園和宿舍內的清潔和消毒，並建議剛從武漢回港的員工及學生，回港後14天應密切注意體溫及身體狀況，並戴上外科口罩，如有不適，應立即求診，並知會校方。此外，校方已向全體師生員工發電郵，提醒他們做好個人衞生預防措施。