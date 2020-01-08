【武漢肺炎】隔離病床增至1400張　醫護憂增加普通病床使用壓力

武漢不明原因肺炎疫情持續，港府將武漢肺炎納入法定需呈報傳染病，有需要時醫管局可於72小時將隔離病床增至1400張。惟有醫護人員斥醫管局只增加隔離病床，沒有考慮醫護人手不足問題。醫學界立法會議員陳沛然則質疑，72小時內將隔離病床增至1400張，是指額外增加1400張，或是將原本可擺放數張其他病床的病房變回只可擺放一張床的隔離病房，若是後者，變相減少其他病床的數量，其他病人該何去何從？

現值冬季流感高峰期期間，醫管局公佈昨日(7日)有6319人往公立醫院急症室求診，內科病床使用率達114%，而16間急症醫院中，有14間醫院的病床使用率超過100%，當中伊利沙伯醫院的內科病床使用率更高達125%。今早，記者前往伊利沙伯醫院急症室了解，有不少病人於急臨時病房等候轉送病房，現場所見，臨時病房的病床間只相隔不足一個身位，出現「床貼床」情況。

伊利沙伯醫院現場所見，臨時病房的病床間只相隔不足一個身位，出現「床貼床」情況。（香港01記者攝)

急症專科醫生「急症狂人Dr Kwong」最新在Facebook專頁出帖文指，伊利沙伯醫院昨晚深夜約11時，有近60名人士滯留急症室通宵等候入院，由於求診人數眾多，1.5個護士需照顧60名患者，人手嚴重不足。對於醫管局昨表示，當武漢肺炎的懷疑個案增加時，可於72小時增1400張病床，「急症狂人Dr Kwong」於帖文中直言，「你變1400張床，係咪由你地高層自己巡房同做護理工作？」。

急症專科醫生「急症狂人Dr Kwong」最新在Facebook專頁出帖文指，1.5個護士需照顧60名患者，人手嚴重不足。

醫管局質素及安全總監鍾健禮昨日於記者會上表示，現時在各公立醫院常規隔離病床有480張，使用率約6至7成，如果有需要，醫管局可於72小時內將隔離病床增至1400張。

香港01記者再追問如何增加病床，醫管局表示，隔離病床需具負氣壓，以控制空氣流通的方向，平時沒有大規模傳染病出現時，常規隔離病床有480張，當出現大型傳染病時，醫管局有約1400張病床符合要求可於72小時內動用。而平時沒有人入住時，該類病房或會用作其他病床。問及到時要動用該1400張病床，原本使用該病床的病人會否受影響，醫管局表示，會將病人調配去其他病房。

醫學界立法會議員陳沛然指，自從2003年「沙士」之後，醫管局已將整體病床減少，改建隔離病房，令整體病床總數至今未恢復過去水平。陳沛然質疑，昨日醫管局稱72小時內將隔離病床增至1400張，是指額外增加1400張，或是將原本其他正在使用的病床變成隔離病床，若是後者，變相減少其他病床的數量，其他病人該何去何從?

隔離病房平日擺放普通病床

公共醫療醫生協會會長馬仲儀則指，每間醫院均設有獨立房及細病房，分佈在不同科，沙士後醫管局於獨立病房增置了負氣壓機，可用作隔離病房，平日在沒有大型傳染病時，該類病房會將負氣壓機關掉，用作普通病房，通常可放數張病床供普通病人使用。若有大型傳染病爆發時，隔離病房只可放一至兩張床，情況嚴重時，甚至只可以一房一床。而原本住在房內的普通病人便要離開該房。馬仲儀稱，現時病房使用率已爆滿，到時真的要將普通病人調配，相信有普通病人只可在走廊位置經長時間等候才可轉上病房。

馬仲儀亦補充，平時亦有傳染病患者需要入住隔離病房，如肺癆或需使用正氣壓呼吸機的流感患者，加上武漢不明肺炎，相信隔離病房使用率將會增加。至於醫護人手問題，馬仲儀直言一直短缺，若武漢肺炎真的大爆發，或如「沙士」般調配人手，醫護須輪流進入隔離病房。