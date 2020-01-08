【武漢肺炎】陳肇始回應「口罩荒」：藥房會在兩周內補貨　

立法會今早（8日）就武漢不明原因肺炎進行緊急質詢。期間數名議員問陳肇始是否會呼籲市民出席公眾場合時戴上口罩，預防受感染。陳肇始未有正面回應提問，只說如市民自覺身體不適，便應戴上口罩。 另外，有議員指出社會出現「口罩荒」，並有藥房趁機坐地起價，以近500元出售一盒外科口罩。陳肇始回應稱，不少藥房已經訂貨，相信會在1至2星期內恢復供應。

陳肇始稱，不少藥房已經訂貨，會在1至2星期內恢復供應。（歐嘉樂攝）

楊岳橋及陳沛然等議員問陳肇始，是否會呼籲市民出席公眾場合時戴上口罩，保護自己。陳肇始回應稱，如市民前往醫院或自覺身體不適時應戴上口罩，又指生病時不應上班或上學；惟多次未有回應市民外出時是否應戴上口疾預防疾病。議員陳志全問陳肇始是否會就武漢肺炎情況廢除《禁止蒙面規例》，陳肇始稱，條例並不規限公共衞生用途，強調兩者沒有抵觸。

柯創盛：旺角藥房每盒外科口罩＄498​

議員柯創盛指，近日旺角有藥房坐地起價，每盒外科口罩的價格由50元調高至498元。議員莫乃光亦質疑衞生署與藥房溝通不足，致全港出現缺貨。陳肇始回應稱，署方與藥房商會及供應商密切溝通，藥房一般會在1至2星期內補貨。她又稱，政府的口罩採購工作一直進行中，現時衞生署及醫管局的口罩數量足以使用3個月，主要作醫療用途。