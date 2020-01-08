【武漢肺炎】陳肇始：未有其他省病例　不知海鮮市場出售哪些動物

立法會今早（8日）就武漢不明原因肺炎進行緊急質詢，期間多名議員質疑港府與國家衞生健康委員會溝通不良，詢問食物及衞生局局長陳肇始是否有渠道得悉全國的感染資訊。陳肇始回應稱，政府與衞健委每天溝通，屢次形容其「良好、密切、有效」，暫時所得資訊停留在59宗武案病例，未有得到其他省市的病例。被問及華南海鮮批發市場有出售哪些動物，陳肇始回應稱，該市場主要售賣水產，未有進一步資料得悉是否有售其他種類的動物。

陳肇始稱，政府與衞健委每天溝通，屢次形容其「良好、密切、有效」。（歐嘉樂攝）

多名議員質疑港府與國家衞生健康委員會溝通不良，詢問陳肇始是否有渠道得悉全國的感染資訊。議員陳淑莊指出，衞健委網頁上一次更新日期是1月5日，質問陳肇始是否有最新的資訊；議員黃碧雲稱，有內地網民分享家人染上肺染後，其社交網站帳號被「河蟹」；醫學界議員郭家麒亦質疑內地的實際感染個案遠超公佈數字。

陳肇始回應稱，政府與衞健委每天溝通，屢次形容其「良好、密切、有效」。她表示，理解當地一直進行防控工作，暫時得到的資料是武漢的59宗病例，以及當地正追蹤163名患者的密切接觸者，政府暫時未有得到其他省市的病例。被問及是否會親自或派員到內地了解疫情，陳肇始說「會檢視機制，如需要進一步溝通會再聯絡。」

議員鄭松泰提及，香港現有30宗懷疑案例，猶如變成第二疫埠。陳肇始強調，本港的30宗案例無一與武漢爆發的肺炎有關，只是局方擴大檢測範圍，以提供更佳臨床治療。

陳肇始：不清楚華南海鮮批發市場有售哪些動物​

議員邵家臻問陳肇始，是否知悉與肺炎有關的華南海鮮批發市場有出售哪些動物。陳肇始回應稱，該市場主要售賣水產，未有進一步資料得悉是否有售其他種類的動物。她續說，食安中心2019年紀錄顯示，武漢並無供港牲畜、水產、肉類或野味。