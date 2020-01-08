【冬季流感】內科病床爆滿　病人滯留急症室　醫生：最長等48小時

公營醫療系統壓力不絕並非新鮮事，網上流傳圖片揭露，伊利沙伯醫院急症室昨晚（7日）有逾60人滯留急症室等轉入內科，而據醫管局公布昨晚的數據，伊利沙伯醫院有120人次需由急症室入內科，人數是全港之冠，但其內科早已「迫爆」，佔用率達125%。 有公院醫生受訪時透露，近幾日氣溫即使回升，但急症室人潮未減，有病人最長需等候48小時、即足足兩日才可轉上內科病房，高峰期有超過60人等上病房，已等同額外多了1.5個病房的病人，變相急症室要抽調人手為滯留的病人做檢查，急症室壓力大增。

（急症狂人Dr Kwong FB專頁截圖） 武漢不明肺炎的陰霾下，醫管局代表昨表示，有能力在公立醫院調動1,400張隔離病床，以隔離懷疑相關的個案，言論一出即引起質疑，全因未有新疾病之前，本港的公立醫院病床早已不敷應用。 社交網站專頁「急症狂人Dr Kwong」上載伊利沙伯醫院急症室昨晚的圖片，指有超過60名病人正等候上病房，直指「環境擠迫如難民營」，由1.5個護士照顧60名病人，質疑高層發言未有顧及實際臨床工作量及人手。 單日有120人次需轉入內科 全港最高 醫管局公布昨晚的服務數據，顯示伊利沙伯醫院昨日的急症室求診人次共503人，當中120人次需由急症室轉入內科病房，兩方面的人次是全港各間醫院之冠，但其內科病床早已「迫爆」，佔用率高達125%，令部份需上病房的病人無奈在急症室內等候病床。

急症室常需要加病床。（資料圖片 / 吳煒豪攝）

未至流感高峰惟求診人數長期高企 公院醫生：OT不應恆常化

在公立醫院急症室工作的黃醫生受訪時透露，現時氣溫回暖，但急症室人潮仍然非常多，除了有流感個案之外，亦有患內科病的病人。黃醫生指，近幾日最高峰有超過60名病人於急症室等上病房，最長需等候48小時、即足足兩日才有床位，增長的60人已等同額外多了1.5個病房的病人，該醫生指無辦法不理滯留的病人，變相急症室要抽調醫生為滯留的病人做原本在病房內做的檢查，令急症室壓力增加。

黃醫生續指，醫護現時要靠加班或銷假來維持醫院服務，這些加班理應是有限期的措施，要同事在某一段突發的時間工作長一點，但過去一年間僅得兩、三個月不用加班，黃醫生認為長遠會為同事健康帶來影響，加班不應被視為恆常措施。