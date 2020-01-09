【武漢肺炎】新型病毒經飛沫、糞便傳播　專家籲三方面入手防染病

內地專家組今早（9日）公布，引發武漢不明肺炎的病毒初步判定為新型冠狀病毒，但仍需時進行病原研究。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良說，新型病毒的傳播方法主要是飛沫，他提醒市民提升個人衞生，在人多擠迫的地方戴上外科口罩，並經常洗手；如廁時應先消毒廁板，沖廁時需蓋上廁板。

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內地專家組今早公布引發武漢不明肺炎的病毒屬新型冠狀病毒，但預計病原的分離和致病性鑑定等科學研究，仍需要數星期時間。

何栢良表示，新型病毒的傳染方法為飛沫，所以市民需要提升個人衞生習慣，在人多擠迫的地方戴上用完即棄的外科口罩；平常經常清潔雙手，隨身携帶酒精搓手液。他又指，在2003年爆發的沙士與在2012年爆發的中東呼吸綜合症均是冠狀病毒，當時病人尿液或者糞便可帶有大量可傳人的冠狀病毒，因此他特別提醒，市民使用公廁時應先消毒廁板，並蓋上廁板沖廁，如廁後徹底清潔雙手。他呼籲市民如出現呼吸道感染徵狀應戴上口罩，打噴嚏時掩蓋口鼻。

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