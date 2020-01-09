【武漢肺炎】內地未公布病毒基因圖譜　袁國勇：香港仍可做測試

湖北省武漢市自去年12月31日爆發不明原因肺炎，至本月5日有59宗病例。內地專家組今晨（9日）公布，武漢不明原因肺炎的病原體初步判定為新型冠狀病毒。 內地相關部門現時並未有向外公布新型病毒的基因圖譜，香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，本港掌握的基因庫有逾4、500種病毒的基因圖譜及排序，因此可透過病毒的共通點設計PCR快速測試，需時6至8小時找到答案。誠然，他指內地如能提供新病毒的基因圖譜會令測試時間加快至2至3小時出結果，惟「嗰啲嘢係人哋架嘛，我哋做而家可以做嘅嘢，唔好迫人哋咁無禮貌。」 他強調目前本港都可以做測試，故現時本港情況是安全。

左起：中大講座教授許樹昌、衞生防護中心總監黃加慶、港大講座教授袁國勇，解釋可利用快速測試找出武漢新型冠狀病毒。（歐嘉樂攝）

衞生署衞生防護中心防護中心總監黃加慶醫生、防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌及香港大學醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇教授今日傍晚見記者，剖析內地肺炎病原最新發展。

黃加慶稱今早接獲國家衞生健康委員會通報，初步判定武漢肺炎的病原體屬新型冠狀病毒，中心轄下的公共衞生化驗服務處正對多種病毒基因進行測試，並已聯繫國家衞健委以取得新病毒的基因資料，包括基因排序，以設計快速測試。

本港測試需時6至8小時 如有內地基因圖譜則只需2至3小時

現時本港尚沒有涉及武漢肺炎的新病毒基因圖譜，袁國勇指現時在基因庫中已有逾4、500種冠狀病毒的基因圖譜及排序，可從這些病毒的共通之處，設計出PCR快速測試，這個過程大約只需6至8小時，因此縱使沒有新基因圖譜，本港亦可找出答案，只是需時較長。若有基因圖譜，測試需時可加速至2至3小時。

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港大微生物學系講座教授袁國勇表示，沒有基因圖譜都可以為病人診斷。（歐嘉樂攝）

本港懷疑個案如對已知病毒呈陰性，即代表較安全

袁國勇解釋，現時抽取懷疑個案化驗的做法，是抽取病人的鼻液，再在實驗室就已知病毒進行PCR快速測試，如對已知病毒呈陰性，即代表較安全。病人樣本將由衞生署或香港大學實驗室做冠狀病毒測試，他強調是所有冠狀病毒均可測試到，應該包括武漢的新型冠狀病毒。他強調，香港的病毒基因測試安全，可肯定病人沒有武漢的新冠狀病毒，他重申「有我哋嘅測試，香港情況應該係安全」。

應耐心等候內地專家的資訊 不需傳送樣本至內地

袁國勇直言，有更多病毒資料自然更好，但應耐心等候內地專家的資訊，「果啲嘢係人哋架嘛！我哋做我哋而家可以做嘅嘢，唔好迫人哋咁無禮貌。」他又表示，要「尊重兩制差異，呢個係一國兩制嘅精神。」被問到有否需要將香港的懷疑不明肺炎病人的化驗樣本傳給內地檢測，袁國勇回應指「我覺得唔需要，人哋都好忙仲搞住人做乜？」

衞生防護中心總監黃加慶（中）聯同許樹昌教授（左）、袁國勇教授（右）見記者。（歐嘉樂攝）

對於今次內地專家找到武漢肺炎涉新型病毒的研究成果，袁國勇形容中國的醫生及科學家非常成功，短時間內已完成基因圖譜及排序，屬「難能可貴」，並恭賀他們，亦希望他們可與香港分享該病毒及圖譜。

衞生防護中心：無基因圖譜 未能界定確診個案

黃加慶稱國家衞健委的通報屬「重要資料」，因之前一直不明，現時得知屬新型冠狀病毒，對病人治療方案有幫助。黃加慶又表示，本港實驗有能力檢測相關肺炎個案，「係唔會漏咗」，不過由於內地未完全公布病毒基因圖譜，暫時仍未能界定確診個案，但衞生防護中心會持續因應最新資料檢視呈報準則。

另外，港府近日加強監察有武漢旅遊史的病人情況，抽取其樣本進行檢測，袁國勇透露，直至前日（7日）接收到的所有樣本，對普通呼吸道病毒及細菌測試已是陰性，其後再做高通量基因排序，「全部都搵唔到嘢」。

央視及《武漢晚報》今早報道，就武漢不明原因的病毒性肺炎疫情病原學鑑定進展問題，從病原檢測結果初步評估專家組了解到，截至2020年1月7日21時，實驗室檢出一種新型冠狀病毒，獲得該病毒的全基因組序列，經核酸檢測方法共檢出新型冠狀病毒陽性結果15例，從一個陽性病人樣本中分離出該病毒，電鏡下呈現典型的冠狀病毒形態。