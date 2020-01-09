【武漢肺炎】世衞引述中國當局：新型冠狀病毒不易人傳人

湖北省武漢市自去年底開始爆發不明原因肺炎，本港至今累計有38宗懷疑個案。內地專家組今晨（9日）公布，武漢不明原因肺炎的病原體初步判定為新型冠狀病毒。 世界衞生組織（WHO）表示，中國有充裕的公共衞生能力和資源處理呼吸道疫症爆發，又引述中國當局稱，引致武漢肺炎的不明新型冠狀病毒為部份患者帶來嚴重病症，不容易在人與人之間傳染。

世衞引述中國當局稱，引致武漢肺炎的不明新型冠狀病毒為部分患者帶來嚴重病症，不容易在人與人之間傳染。（資料圖片／梁鵬威攝）

世衞表示，武漢出現超過50宗肺炎病例的群聚感染，中國專家小組作出基因排序後，發現該病毒為新型冠狀病毒。世衞稱，冠狀病毒分為幾種，部份會引致常見的傷風，部份則能引致嚴重疾病，包括沙士和中東呼吸綜合症，而冠狀病毒引發的疫情具有周期性。世衞引述中國當局稱，引致武漢肺炎的不明新型冠狀病毒能為部份患者帶來嚴重病症，而且不容易在人與人之間傳染（does not transmit readily between people）。

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未來幾星期需要掌握更全面的資料

世衞稱，中國有充裕的公共衞生能力和資源處理呼吸道疫症爆發。當局正在對武漢的患者進行隔離照顧，並在武漢「海鮮批發市場」作出環境評估，同時研究病原。世衞指，未來幾星期需要掌握更全面的資料，以了解流行病學及臨床症狀；同時需要更多研究，找出病毒源頭、傳播途徑、感染程度及相應對策。

世衞表示，中國初步判定新型冠狀病毒，有助其他國家進行疾病檢測及對應工作。世衞會密切監察情況，並會隨時為中國提供技術支援。