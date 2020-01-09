海洋公園周五起至3月31日　11歲或以下小童免費入場

新年將至，海洋公園宣布，由2020年1月10日起推出連串推廣優惠，當中11歲或一下小童可從明日(10日)起至3月31日免費入場。

海洋公園開業43周年，明起推出優惠，包括香港人專享的「長者有禮、小童免費」。11歲或以下小童可於2020年1月10日至3月31日免費進場。65歲或以上長者除可享現有的免費進場優惠，更可於園內所有小食亭、指定餐廳及購買指定零售產品時出示長者咭，享受7折優惠。

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海洋公園推出「光影盛夜」 360度水上多媒體匯演

海洋公園於今日起推出嶄新的夜間綜合娛樂體驗「光影盛夜」，號稱以360度全方位水上多媒體匯演給遊人多重感官體驗的海洋探索之旅。「光影盛夜」項目亦包含多種互動體驗、期間限定的美食以及一系列精品。

「光影盛夜」當中的兩個重點表演「光影頌」及「光影都會」，都是由國際知名多媒體及娛樂工作室Moment Factory製作，包含光雕投影、火焰煙霧、水幕噴泉作特效，亦有遊人互動的環節。兩場表演以剛完成改動和翻新工程的海洋奇觀及夢幻水都人工湖作為舞台，入場觀眾可以從不同角度觀看表演，感受多重效果。

除了小童免費優惠外，所有有遊人均可享受「光影盛夜」開幕優惠，包括透過公園官方網站訂購相關套票可享高達67折優惠等。

表演時間表 光影頌 晚上7時 火焰表演及水幕表演 晚上7時30分至8時45分 光影都會 晚上9時 開放時間： 晚上 6 時 30 分至 10 時 *動物展館、機動遊戲及其他景點將會關閉