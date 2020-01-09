【武漢肺炎】新冠狀病毒料與沙士、MERS同類　兩種現有藥物或有效

武漢不明肺炎今日（9日）有最新進展，內地專家組稱病毒屬新型冠狀病毒，病因仍有待查明，目前未公布病毒的基因圖譜及排序。 香港大學微生物學系講座教授袁國勇指出，由於過往發現由動物傳人的冠狀病毒，包括2003年的沙士（SARS），及2012年的中東呼吸綜合症（MERS）均屬beta（β）類冠狀病毒，推斷新病毒同屬beta。他預計若有病人不幸確診，料可利用對SARS有效的蛋白酶抑制劑，以及對MERS有效的干擾素，為患病者安排臨床測試。 他又指，由於蝙蝠帶有最多冠狀病毒，預計今次武漢病毒的傳播途徑同樣是由蝙幅傳給某種活野味動物，再傳至人類身上。

袁國勇估計新病毒與SARS及MERS同屬beta類冠狀病毒。（歐嘉樂攝）

目前內地當局仍未公布武漢出現的新型冠狀病毒之基因圖譜及排序，香港大學微生物學系講座教授袁國勇在今日晚上見傳媒時稱，根據過往發現由動物傳人的冠狀病毒，包括2003年的SARS、2012年的MERS，以及在醫學文獻記載，幾個世紀之前由水牛傳人的冠狀病毒OC43，均屬冠狀病毒中的beta（β）類別，因此推斷新型冠狀病毒同類beta。

研發新疫苗需時

袁國勇續指，SARS及MERS均已有相應治療方案，包括對SARS有效的蛋白酶抑制劑「Kaletra」，以及在狨猴測試證實對MERS有效的干擾素「Betaferon」，若不幸有病人確診，將以此兩種藥物為患病者進行臨床測試及治療。

至於會否有針對新病毒的疫苗，袁國勇稱研發新疫苗需時，病毒的表面抗原亦通常會轉變，因此過往針對其他冠狀病毒如SARS的疫苗未必適用，新的疫苗需以月計、甚至以年計才可做到。

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冠狀病毒因其「皇冠」狀命名，圖為2003年爆發的沙士病毒。（圖片來源： CDC/Dr. Fred Murphy - Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library (PHIL)）

病毒或由蝙蝠傳至活野味 再跳到人類身上

袁國勇表示，雖然不同動物均會帶有冠狀病毒，但最多帶有冠狀病毒的動物是蝙蝠，正如當年SARS的源頭亦是中華菊頭蝠，因此他認為是次新型病毒最大的可能性是由蝙蝠開始，再傳予某種活野味動物，繼而傳染給人類。

他補充指，由於沒有內地的資料，只有內地的流行病學家及科學家有第一手資料，香港的科學家暫只能基於香港過往的經驗作出推敲。