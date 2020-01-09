政府擬要求關愛基金撥款　翻新港鐵宿舍「策誠軒」成過渡性房屋

房協與港鐵去年已宣布將港鐵大埔滘員工宿舍策誠軒部份單位，翻新成過渡性房屋，房協已與港鐵達成共識。據了解，由於50億元的過渡性房屋基金至今仍未交上立法會財委會申請撥款，運輸及房屋局建議由關愛基金撥款翻新策誠軒。 不過，消息透露有關愛基金委員反對該做法，認為變相用公帑補貼港鐵。

「策誠軒」背山面海，住戶可享開揚海景。（資料圖片 / 李澤彤攝）

房協早前與港鐵達成協議，以象徵式收費租用策誠軒作過渡性房屋，為期五年。翻新工程由房協負責，料今年第二季進行，最快第三季入伙，提供160個單位供三至六人家庭租住，約710人受惠；若全部252個單位翻新作過渡性房屋，則可惠及約1,120人。

消息：建議未必獲支持

據了解，由於「過渡性房屋資助計劃」仍未交上財委會審批，運房局改為建議由關愛基金撥款翻新策誠軒。有關議題將於明日（10日）開會討論，但已有委員表明反對。消息人士說，建議有機會不獲通過。

「策誠軒」於1991年落成，位置背山面海，可享開揚海景，現時大部分單位已空置多年。據去年4月的區議會文件所示，「策誠軒」分為兩座大廈，分別為7 至 8 層高，共設252個住宅單位。房協當時估計，港鐵於2020年4月可將「策誠軒」項目交予房協營運及管理，個別租戶屆時開始分批入伙。房協建議將兩房單位直接租予合資格人士，而每個成功申請的家庭將獲分配一個獨立單位。