跳繩運動員批繩總港隊選拔安排不公　聯署去信促港協暨奧委會介入

本港跳繩界近月爭議持續，「中國香港跳繩總會」（繩總）去年底獲國際跳繩聯盟確認為臨時成員，可主持港隊選拔賽挑選本地運動員出選國際賽事，惟多名運動員日前對選拔賽箇中細節感不公，遂去信中國香港體育協會暨奧林匹克委員會，促請介入事件保障香港跳繩運動參選資格，並獲公平對待。 《香港01》已就事件向港協暨奧委會及繩總查詢，尚待回覆。

繩聯早前舉行記招，要求盡快與繩總結盟，以便盡快獲得參賽資格。（資料圖片／陳子生攝）

為令跳繩成為奧運項目，2018年初兩個國際跳繩組織包括「國際跳繩總會」及「世界跳繩體育聯會」合併成國際跳繩聯盟。而根據國際繩盟會章，認可會員所在地，只可以有一個跳繩組織參加國際繩盟，不可存在其他直接競爭會員資格的組織。

故上述兩個轄下的分會分別為「中國香港跳繩總會」（繩總）及「中國香港跳繩體育聯會」（繩聯）須於去年底合併，以便透過舉辦選拔賽，選出合適運動員出戰2020年7月在加拿大舉行的世錦賽。惟兩者一直未就合組聯盟達成協議，至近月繩總獲國際跳繩聯盟確認為臨時成員，可主持港隊選拔賽，挑選運動員出席國際賽事。

繩總獲國際聯盟承認為代表香港的體育總會。（國際聯盟官網截圖）

《香港01》日前接獲本港跳繩運動員致函港協暨奧委會的信件，內容提及繩總於本周三（8日）舉辦「香港跳繩運動員參加IJRU加拿大世錦賽」簡介會，稱當中的賽制、所邀請的裁判及收費均不公平。

就賽制方面，信件提及選拔賽僅以個人或團體全能賽的成績，決定運動員有否資格參與世界賽，斥有違國際跳繩聯盟賽制。同時又指，繩總一向培訓全能運動員，此決定對其他組織以及集中訓練專項的運動員不公，反問「擅長場地速度賽的李慧詩，會參加長途的公路賽或花式單車嗎？」

繩總教練潘卓文（站立者）。（資料圖片／陳子生攝）

裁判方面，信件提及繩總僅聘用日本裁判，未遵從原訂繩總、繩聯及國際跳繩聯盟三方派出33%裁判決定，質疑其裁判資格水平及公正性。至於收費，則提及繩總已獲得康文署資助，但個人賽及團體賽仍須分別索價500及1700港元，批評收費昂貴，令「運動員數量萎縮、變成小圈子」。

故信中表示，於網上共集齊2152名跳繩持分者聯署，促請奧委會能介入事件，以保障香港跳繩運動員前途、獲得公平對待，以令跳繩界得以穩健發展。

繩聯就事件回覆《香港01》查詢時，稱根據國際跳繩聯盟去年發出公函，承諾本港運動員不會在選拔賽出現劣勢情況。惟繩總近日公布的入選準則及賽事章程，與國際繩盟公布的賽制不同，建議同時按照「單項項目」的排名作為入選準則，讓一直以來專攻單項（花式或速度）的運動員能有公平的入選機會。

同時又建議，選拔賽應遵照去年10月5日三方協議邀請外國裁判執法，且根據國際慣例，每組裁判應來自不同的國家以確保公平。故繩聯亦表示，同樣促請港協暨奧委會介入事件看法，讓所有香港運動員能在公平的情況下參賽。繩聯補充，已就香港選拔賽和入選準則一事致函總會，提出建議及表達香港運動員的關注。



《香港01》亦就事件向港協暨奧委會及繩總查詢，尚待回覆。