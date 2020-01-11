【武漢肺炎】武漢首現死亡個案　衞生署重申已加強機場及高鐵監測

衞生署衞生防護中心今日（11日）表示，接獲國家衞生健康委員會最新資料，當局初步診斷有新型冠狀病毒感染的肺炎個案有41宗，其中7人情況嚴重、一名61歲男病人死亡，其餘病人病情穩定。 署方表示，衞生防護中心港口衞生科已加強港口衞生措施，於所有出入境管制站加強為旅客作體溫監測，增加抽檢安排；亦於香港國際機場增設額外的紅外線熱像儀專為由武漢市抵港飛機的旅客作體溫監測。另外，在每日兩班經武漢市的高鐵列車的抵港時段，中心額外以手提式紅外線溫測儀為所有入境旅客檢查體溫，確保監察每一位由這兩班高鐵列車抵港的旅客的體溫。

中心指，在「不明原因的病毒性肺炎」病原體初步判定為一種新型冠狀病毒後，武漢市衞生健康委員會安排對現有病人的標本進行了病原分子檢測，而專家組對入院接受觀察和治療的病人的臨床表現、流行病學史、實驗室檢測結果等進行綜合研判。

截至昨日（10日），當局初步診斷有新型冠狀病毒感染的肺炎個案有41宗，其中2名病人已出院、7人情況嚴重、另外一人死亡，其餘病人病情穩定，當中主要為「武漢市華南海鮮批發市場」的經營和採購人員。當局已追蹤到的密切接觸者有739人，其中419人為醫護人員，全部均已接受醫學觀察，目前沒有發現相關病例。自一月三日以來未有發現新個案。目前，內地的調查未發現有醫護人員感染，亦未發現明確的人傳人證據。

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中心稱，已加強港口衞生措施，於所有出入境管制站加強為旅客作體溫監測，並增加抽檢安排，亦於香港國際機場增設額外的紅外線熱像儀專為由武漢市抵港飛機的旅客作體溫監測。

另外，在每日兩班經武漢市的高鐵列車的抵港時段，中心額外以手提式紅外線溫測儀為所有入境旅客檢查體溫，確保監察每一位由這兩班高鐵列車抵港的旅客的體溫。若發現有急性呼吸道症狀的發燒旅客，並於病發前14天內曾到武漢，將會即時轉介至公立醫院接受隔離治療及跟進。

中心提醒市民，必須時刻保持良好的個人及環境衞生以預防肺炎，如經常保持雙手清潔、洗手時應以梘液和清水清潔雙手，打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻；當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，及盡早向醫生求診。至於外遊時，應避免接觸動物（包括野味）、禽鳥或其糞便，並避免到濕貨街市、活家禽市場或農場。