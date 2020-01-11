【武漢肺炎】何栢良：新病毒或由活野味傳人　可能經供應鏈傳播

武漢自去年底爆發不明原因肺炎，截至昨日（10日）中午12時，本港共有54宗懷疑個案；而武漢市衛健委今日（11日）公布新型冠狀病毒感染的肺炎有41宗病例，有1宗死亡。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良於港台節目《香港家書》表示，至今官方仍未公布病毒基因圖譜、相關流行學公布資料甚少，相信新型冠狀病毒是由武漢華南海鮮批發市場出售的活野味傳人。 他續指，武漢新型冠狀病毒是沙士的「親戚」，估計染病的野味有機會經供應鏈傳至其他地方，並將病毒傳播，而港人曾經歷2003年沙士帶來的教訓，必須有充足的預防措施及應變計劃。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，農曆新年將至，市民必須做足預防措施。（資料圖片）

何栢良表示，2003年沙士爆發，香港疫情可謂多個地區中最嚴重，原因為香港人多擠逼的環境，造就超級傳播出現。當中包括沙士源頭，一名內地教授入住京華國際酒店，將病毒傳給16個人，而其中一名患者再入住威爾斯醫院8A內科病房，觸發另一場傳播，令138人受感染。

另外，淘大花園屋苑的U形去水渠乾涸，令水渠內的飛沫被抽氣扇抽回浴室，形成一輪的連環傳播，導致321宗沙士個案出現。

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政府須確保每位由武漢抵港旅客 通過體溫檢測

而農曆新年將至，武漢的新型冠狀病毒亦可能透過高鐵或飛機上傳播。故他告誡市民，必須做足預防措施及應變計劃，當中涉及三個重點。第一為邊境檢疫措施，即政府須確保每位由武漢抵港旅客通過體溫檢測，倘有新增個案，應要求旅客填寫健康申報表。

第二，市民倘遇不適須立即求醫，切勿隱瞞病史或外遊紀錄，因醫院能夠將懷疑個案隔離，以阻止超級傳播。第三，守護社區的環境衛生，公立及私家醫院、港鐵、大型商場等須保持廁所衛生、定期消毒設施等；市民則須注意個人衛生，如有不適謹記佩戴口罩，倘家居的去水渠屬U型，要定期向內倒水，保持儲水不會乾涸。他最後祝各位香港人：「身體健康、新年平安，香港人加油！」