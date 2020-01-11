【1.11港九直擊】示威者西灣河放雪糕筒堵路　防暴警到場驅散

反修例風波持續超過半年仍未平息，有網民發起今日（11日）由下午2時起於金鐘連儂牆張貼文宣，寫便利貼抒發感受。其後再於晚上7時舉行「遍地連儂」，在全港18區張貼各類文宣。金鐘約有30聚集，部分人其後轉到銅鑼灣行人天橋貼文宣。 警方中午在Facebook專頁指出，自去年6月9日至今涉及「連儂牆」的拘捕人數為100人，提醒市民應注意自身安全及以和平理性方式表達意見，切勿訴諸暴力。

【22:40】西灣河：防暴警察開始上旅遊巴離開。

【22:32】西灣河：防暴警察要求站在太安街行人路的街坊離開，現在警察一字排開在行人天橋入口戒備。

【22:23】西灣河：現時約20名防暴警站在筲箕灣道的行人路或安全島上戒備，配有防暴槍枝和圓盾，並泊有至少五輛警車。10數名街坊站在太安街行人路上觀看。

【21:50】西灣河：有示威者將雪糕筒放在西灣河站對出十字路口位，一度堵塞交通，一批防暴警到場驅散示威者及清理路障。現場位置為去年11月11日，一名黑衣示威者被一名警員以實彈槍擊中的位置。

1月11日，數名黑衣人在時代廣場地下的圓柱上張貼文宣。（胡家欣攝）

【21:05】黃大仙：一名穿紅衣男子疑拍其他人大頭相，雙方發生口角，有其他市民介入分開兩人。

【20:55】銅鑼灣：有人在時代廣場地下放置警務處處長鄧炳強、特首林鄭月娥及保安局局長李家超等肖像圖，供路經的市民踐踏。

【20:50】黃大仙：警員離開後，市民再次聚集並重建連儂牆，氣氛平靜，沒有出現衝突。

1月11日，有響應者在連接旺角東站的行人天橋上貼上文宣後離開。（羅君豪攝）

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【20:09】黃大仙：突然有人大叫有警察，原本在連儂聚集的市民四散離開。一批警方到達，其後離開。

【20:05】銅鑼灣：時代廣場有約30名市民在不同樓層聚集，部份人身穿黑衣及戴上口罩，不時高呼「光復香港，時代革命」的口號，亦有人在現場以外語唱《願榮光歸香港》。

【19:30】旺角：再有十數人在連接旺角東站的行人天橋上貼文宣，其後離去，稱會各自歸家。

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【18:40】網民號召傍晚6時到港九多區連儂牆將貼文宣。黃大仙連儂牆情況平靜；旺角行人天橋大部分地方無人，只有近東鐵站有約10人在貼東西；炮台山站A出口連儂牆，未見有人聚集。

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【16:30】銅鑼灣：部分原到金鐘的參與者，到下午近4時轉到銅鑼灣波斯富街天橋貼文宣，現場沒有警員，但橋下停泊一輛衝鋒車。他們停留大約15分鐘後離開。

【16:00】金鐘：附近海富中心及中信大廈天橋均有數名特別任務警察駐守戒備。有約20至30個戴口罩的市民陸續在金鐘連儂牆附近聚集，逗留約一個多小時候，但未有任何行動。

警方中午在Facebook發帖，指出過去數月連儂牆發生因意見不合而引起的暴力事件。（警方FB專頁圖片） 【15:00】警方中午在Facebook專頁就今日有網民發起到各區「連儂牆」進行公眾活動表示，指去年6月9日至今，涉及「連儂牆」的拘捕人數為100人，「各區所謂『連儂牆』都發生因意見不合而引起的暴力事件，當中亦有不少塗鴉破壞公物的情況出現」，提醒市民應注意自身安全及以和平理性方式表達意見，切勿訴諸暴力。

1月11日，下午1時半，金鐘連儂牆未有人聚集。（麥凱茵攝）

【13:30】金鐘連儂牆未有人聚集，至下午2時亦只見數名年輕人出現，現場未見警方戒備。

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