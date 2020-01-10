【逃犯條例】15%青少年有抑鬱症狀　黃仁龍：如地震後的海嘯

反修例風波持續逾半年，示威衝突造成多人受傷、被捕，亦導致社會撕裂。立法會今（10日）召開衞生事務委員會，精神健康諮詢委員會在會上公布調查結果，發現約15% 年輕人出現主要抑鬱症徵狀，與反修例事件及手機上網習慣等有關。精神健康諮詢委員會主席黃仁龍說，現時社會猶如經歷「地震後的海嘯」，令精神健康服務的難度及迫切性增加。

↓↓青年人在示威衝突中情況↓↓

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比率較日韓星及內地2倍以上

精神健康委員會委員、香港大學醫學院精神醫學系系主任陳友凱在會上說，該委員會隨機調查了380名社區年輕人，發現14.7%人出現主要抑鬱症徵狀。陳指出，青少年受到反修例事件影響，而手機上網行為、個人抗逆能力及家人朋友關係亦是影響因素。委員會比較其他國家數據，指香港青少年患抑鬱的情況嚴峻，日本、南韓、新加坡及內地的青少年抑鬱患病率為3%至4%，即香港近來的比率，比這些地區高逾兩倍或以上。



多名立法會議員發言稱，有市民因持續半年的示威衝突出現各種情緒問題。工黨張超雄說，青少年面對的情況包括親身受傷、朋友受傷、學習環境受嚴重影響、同學及家庭關係等等，令他們容易抑鬱。民建聯葛珮帆亦表示，她的辦事處曾接收多個求助電話，有「警嫂」致電稱擔心子女被欺凌和丈夫人身安全；人民力量陳志全亦表示關注持槍械警員的精神健康。

張超雄說，青少年面對的情況包括親身受傷、朋友受傷、學習環境受嚴重影響、同學及家庭關係等等，令他們容易抑鬱。（梁鵬威攝）

黃仁龍在會上表示，過去半年的社會事件，令精神健康服務的難度及迫切性增加，情況猶如「地震後的海嘯」，需要做好準備。他表示，多個非政府組織有提供針對衝突情況的精神健康諮詢站，而委員會與多個相關組織有聯繫。他透露，現時相關組織獲多名有心人捐款，暫不需要政府投放，而且服務空間仍未飽和。他又指，精神科醫護人手不足絕對是大問題，需要時間規劃及培訓。

同理心去紓緩情緒係最好，但係好難

黃仁龍坦言，「令有需要嘅人願意尋求協助係一個大挑戰」，未來會做好宣傳工作。他又說，在不作任何批判下提供協助十分重要，「用耳熟能詳嘅說話打動不到人，講政治立場會挑釁到問題更大，用同理心去紓緩情緒係最好，但係好難。」