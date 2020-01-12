【鼠年2020】農曆新年酒店房價跌五成　避年住四星四日不用1100元

農曆新年將至，這段時間以往是旅遊旺季，酒店房價高企，惟今年受修例風波影響，示威衝突不斷，來港旅客人數大跌。《香港01》透過預訂住宿網站搜尋在年三十至年初三（24日至27日）的本港酒店房價，有四星級酒店高級雙人房年三十晚房價僅需227元，年初一至三雖略貴，但住足四日總額也不用1,100元；而位於將軍澳的五星級酒店雙人房更低至757元可成交。 立法會旅遊界議員姚思榮表示，今年農曆新年的酒店價格比去年同期跌近五成，以旺角、尖沙咀及銅鑼灣等市區酒店為例，三、四星級的酒店以往於年初二至年初五，平均價格為1,300至1,500港元一晚，但今年則跌至700至800元；現時酒店訂房率亦不理想，僅達30%。

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富豪香港及九龍東皇冠假日 年卅晚不用800元

記者昨日（11日）上午透過搜查住宿網站Trivago 、Expedia、Agoda搜尋多間酒店於農曆新年檔期，即1月24日（年三十）至1月27日（年初三）一晚雙人房的價格。

五星級酒店方面，位於尖沙咀的香港洲際酒店，包含稅及附加費後，年三十晚高級客房的房價為1,960元，而年初一晚則為2,052元；銅鑼灣富豪香港酒店包含稅及附加費後，年三十晚高級客房價格為792元，而年初一晚則為907元。

將軍澳的九龍東皇冠假日酒店，包含稅及附加費費後，年三十晚高級客房的一晚房價為757元，年初一晚則為850元。

農曆新年部份五星級酒店預訂價：

青逸酒店年卅晚房價僅227元

四星級酒店方面，位於青衣的青逸酒店高級雙人房，包含稅和附加費後，年三十晚的房價僅為227元，年初一的房價則為247元，初二及初三略貴，分別285元及326元，但四日總計也不用1,100元（1,085元）。位於旺角的旺角維景酒店，包含稅和附加費後，標準客房年三十晚的房價為440元，而年初一的房價則為572元。

農曆新年部份四星級酒店預訂價：

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姚思榮：酒店預訂率介乎10%至30%

立法會旅遊界議員姚思榮表示，今年農曆新年的酒店價格比去年同期跌近五成，以旺角、尖沙咀及銅鑼灣等市區酒店為例，三、四星級的酒店以往於年初二至年初五，平均價格為1,300至1,500港元一晚，但今年則跌至700至800元。

他又指，現時距離農曆新年仍有兩星期，普遍旅客仍然對香港存觀望態度，故酒店訂房率仍不理想，僅達30%，部分情況更只有10至20%；但以往春節假期，尤其是年初二至年初五均會爆滿，入住率達100%。他稱旅客將會視乎香港未來一至兩星期，有否出現暴力衝突以及交通受到癱瘓情況，以決定會否來港過年。他預計倘社會情況穩定，加上今年內地有七日假期，屆時酒店入住率應能達六成。