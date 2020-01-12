市建局推免費家居維修計劃　九龍城、深水埗區共600多戶受惠

市建局行政總監韋志成今日（12日）發表網誌，稱市建局夥拍地區團體，在九龍城和深水埗舊區推行家居維修計劃，為居住環境較差的長者家庭提供免費家居維修支援服務，至今已有600多戶受惠。 他又指，市建局在士丹頓街／永利街 （H19）的重建項目，已探索社區營造的建議方案，早前已物色幾個短期試行的項目，並於去年底起陸續推出。

市建局行政總監韋志成參與「學建關愛」義工計劃的「升級再造」家俱活動，與大學生一同製作床架，並就改良床架的設計提供建議。（市建局圖片）

韋志成說，市建局夥拍地區團體，與義務師傅在九龍城和深水埗舊區推行家居維修計劃，為居住環境較差的長者家庭，提供免費的家居維修支援服務。他說，計劃至今推行逾一年，已協助600多個住戶，解決從石屎剝落以至維修電燈、水箱等家居及生活問題。

此外，市建局亦設義工活動，大學生義工團隊為居於擠迫環境的基層家庭，度身訂造家俱，包括可移動的雜物架、摺疊式木枱連層架等，協助解決空間不足的問題。

去年底推出短期試行項目

韋又指，市建局在士丹頓街／永利街 （H19）的重建項目，亦正考慮促進社區的營造、建立和共融。

他說，市建局去年已就項目範圍及其周邊的社區進行社區研究，透過接觸區內居民及主要的持分者，探索社區營造的建議方案。他表示，至今已物色數個短期試行的項目，並於去年底起陸續推出。