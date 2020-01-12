【武漢肺炎】內地6人出院　46名密切接觸者醫學觀察後證未中招

衞生署衞生防護中心今日（12日）接獲國家衞生健康委員會（國家衞健委）通知，關於湖北省武漢市肺炎病例群組個案通報的最新情況，截至昨日，武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎個案仍為41宗，1月11日沒有新增個案的報告，其中已累計6名病人出院、7人情況嚴重、另外1人死亡，其餘病人病情穩定。

國家衛健委資料指，當局已追蹤到的密切接觸者有763人，全部均已接受醫學觀察，當中46人已完成觀察，目前沒有發現相關病例。衞生署衞生防護中心再次呼籲市民，不論在本地或外遊期間，應時刻保持個人、食物和環境衞生。

衞生防護中心已就事件設立專題網頁，提供相關資訊及健康建議。因應市民大眾的關注，中心會每日在上述專題網頁公布符合呈報準則的個案資料，以增加透明度。



衛生防護中心指，要預防肺炎及呼吸道傳染病，市民必須時刻保持良好的個人及環境衞生，並在外遊時注意防護。

包括：

經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。

洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。

打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。

當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠迫的地方，及盡早向醫生求診。

外遊時應注意以下預防措施：

避免接觸動物（包括野味）、禽鳥或其糞便。

避免到濕貨街市、活家禽市場或農場。

避免近距離接觸患者，特別是有急性呼吸道感染症狀的患者。

切勿進食野味及切勿光顧有提供野味的食肆。

注意食物安全和衞生，避免進食或飲用生或未熟透的動物產品，包括奶類、蛋類和肉類，或食用可能被動物分泌物、排泄物（例如尿液）或產品污染的食物，除非已經煮熟、洗淨或妥為去皮。

身處外地時，如身體不適，特別是有發燒或咳嗽，應戴上外科口罩，立即通知酒店職員或旅遊領隊，並盡快求診。

從外地回港後，若出現發燒或其他病徵，應立即求診，告訴醫生最近曾到訪的地方；並佩戴外科口罩，以防傳染他人。