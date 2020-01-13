【逃犯條例】監警會2月初公布報告　報道指揭6.12指揮官欠協調

去年因修訂《逃犯條例》引發連場示威，浪潮至今仍未平息，亦掀起多次警民衝突。監警會去年成立專案小組審視涉及警隊爭議行動。《信報》今日（13日）報道，小組已完成撰寫首階段報告，長達300多頁的報告揭示警方有多處不足，包括6.12衝突中，前線指揮官欠缺溝通協調，未有分開處理和平集會市民與激進示威者，致多個區域同時發射催淚彈，在場人士未能離開。報告亦指出，新屋嶺拘留中心並不適宜讓被捕人士作羈留用途。 據了解，監警會本周內會召開大會討論報告。監警會主席梁定邦向《有線新聞》表示，目標在2月初向特首提交首階段報告。

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《信報》報道，初步報告涵蓋5大部分，涵蓋6月9日、6月12日及7月1三宗事件。監警會專案小組經調查後，就6.12衝突事件，發現前線指揮官欠缺溝通。當日有3名主要指揮官在場，但他們嚴重欠缺溝通，例如某指揮官決定施放催淚彈時，另一邊的指揮官毫不知情，當某指揮官下令武力升級出動橡膠子彈時，其餘指揮官亦沒收到通知。

而監警會亦發現，當日警方使用催淚彈驅散人群前，未有通知在中信大廈外已獲批不反對通知書的集會結束，導致和平集會人士誤中催淚彈，甚至數個區域差不多同時施放催淚彈，大量人群走避不及，警方亦未能分清和平參與遊行集會的市民與使用武力的激進示威者。

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而7.1示威者衝擊立法會大樓亦是報告的重點之一，據悉專案小組質疑警方部署，認為對方沒理由不知道立法會大樓是示威者的衝擊目標，當日只派員駐守立法會大樓內，未有派人預先在大樓外戒備。

報告亦提到警方的武力指引，消息指，專案組成員認同使用武力方面，報告認同警方使用武力，要較示威者使用的高一級，但警方未有清晰指引如何調節武力，應付不同類型的示威者，亦無清晰列明「何時停止」。

至於備受外界關注的新屋嶺拘留中心，監警會初步報告發現，中心只有兩部電腦及兩條電話線，初期部分地方亦無閉路電視，根本不適合當時用作讓被捕人士錄口供及見律師。

只簡單交代7.21元朗襲擊事件

不過，據了解，監警會的初步報告因為檢視資料時間不足，只會簡單交代7.21元朗白衣人無差別襲擊市民事件，以及8.31太子站事件，詳情須待下階段報告。另外，據了解，監警會本周內會召開大會討論報告。

就報告進度，梁定邦向《有線新聞》表示，專案組已撰好初稿，但仍有資料正向警方索取，並指目標是在2月初向特首提交報告。