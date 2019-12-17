【監警會】關注警員身份識別及傳媒關係　警方指已派1.4萬藍卡

反修例風波至今未平，警民衝突愈演愈烈，近日甚至有記者被警方拘捕，令人擔心新聞自由受到影響。監警會今日（17日）下午與警方的投訴警察課代表舉行例行會議，其中香港警察公共關係科警司高振邦在會上指近月因反修例運動出勤人次大幅上升10倍至每月有最多700人次出勤，他續指現場有記者未有穿上反光衣等識別衣物，令警員難以分辨記者，遇到困難。 另外，警務處總警司（服務質素監察部）麥衛文表示，警方上月27日開始採用行動呼號代替警員編號安排後，至今已分發1.4萬張行動呼號卡，供警員放置在戰述背心上，讓公眾及警方指揮官識別警員身份。但依然有監警會委員質疑，速龍小隊的身份難以識別。

▼重溫監警會會議及記者會直播▼

▼警員遮蓋身份識別卡情況▼

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傳媒聯絡隊每月增至最多700人出勤

監警會今日（17日）與投訴警察課代表舉行例會，其中香港警察公共關係科警司高振邦在會上交代傳媒聯絡隊在近月反修例運動中的工作，以及示威現場與傳媒聯絡的情況。高振邦表示，傳媒聯絡隊現時共有超過200人，絕大部份警員以兼任形式入隊，當中包括軍裝及刑偵人員，以分擔現場工作。他透露近月因反修例運動，傳媒聯絡隊出勤人次大升10倍，由5月約50餘人次出勤，至6月後超過500人次出勤。

高振邦指在6月前，傳媒聯絡隊主要在大型集會和活動中上陣，5月時大約有50人次出勤，至6月反修例運動開始，傳媒聯絡隊出勤人數大幅上升10倍，至超過560人次出勤，近月恆常出勤人數更增加至約為600人次至700人次出勤。他形容傳媒聯絡隊工作「係被動啲」，而近月就反修例運動出勤時，均會分成5至7人的小隊，跟隨現場的總區應變大隊工作，並與傳媒作溝通。

「別有用心的人混雜在記者中」

高振邦續言反修例運動是「國際觸目」，吸引本地、外地，以致網媒及學生記者到場採訪。他舉例過去曾在彌敦道出勤時，現場有超過200名記者採訪，惟現場環境「暴力、人多」，甚至有記者沒有穿上識別衣物，如反光衣、或寫有傳媒字樣的頭盔等，傳媒聯絡隊除了需要在現場與眾多傳媒聯絡外，亦同時需要在前線協助其採訪，高振邦直言「加上近期場面較暴力，情況危急，亦有別有用心嘅人，會混雜喺記者當中襲擊警方」，執勤實在有一定難度，惟未來會與傳媒加強溝通，拉近落差。

另外，高振邦又提到近月反修例活動中，傳媒聯絡隊共有6宗，共5位傳媒聯絡隊的警員受傷記錄，包括在理工大學事件中，小腿中箭的警員。

監警會宣傳及意見調查委員會主席劉文文在會上提出，擔心學生記者在現場的安全，高振邦回應指，在反修例運動開始前，曾與各大專校傳理系溝通。監警會主席梁定邦則建議傳媒聯絡隊現時應再與各大專院校聯絡，確保學生記者安全，高振邦亦同意建議。惟他指，很多時候警員在混亂情況間，需要做推進或使用武力，現場記者有時會站在警方的防線當中，存在危險，亦會阻礙警方視線，呼籲傳媒與警員保持適當距離。

警務處總警司（服務質素監察部）麥衛文（右二）在監警會會議上表示，自10月27日起已向所有會到前線出勤，包括機動部隊、刑事調查及應變小隊等人員派發由硬卡製成的行動呼號，並已通知警員將行動呼號放於其戰術背心上。（梁鵬威攝）

行動呼號「藍卡」仍有警員未遵從

至於警方自10月底推出行動呼號，供巿民識別警員身份，但至今仍未全面實行，亦有警員未遵從。警務處總警司（服務質素監察部）麥衛文在會上表示，警方自10月27日起已向所有會到前線出勤，包括機動部隊、刑事調查及應變小隊等人員派發14,000張由硬卡製成的行動呼號，並已通知警員將行動呼號放於其戰術背心上。

而平日巡街的軍裝警員，則繼續用原有的警員編號，不會獲發行動呼號卡。麥衛文指行動呼號是獨一無二的，呼號寫有警員所屬部隊、小隊及崗位位置，有助加強現場調配及溝通，亦能夠回應公眾關注，以識別警員身份，同時避免警員遭「起底」，保障警員及其家人的私隱。

麥衛文續指，速龍小隊的戰術背心雖然放不到識別卡，但頭盔背後有列印呼號。監警會秘書長俞官興亦對此表示關注，問及警方會否再想辦法讓速龍小隊人員展示識別卡，麥衛文則回應說需要再研究，指該背心是特別設計，未必適合掛一張卡在上面，可能會影響工作效能。

▼警方行動呼號全方位解碼▼

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監警會收1400宗反修例有關投訴警方個案 逾200宗屬「行為不當」

據監警會資料，截至12月13日，監警會共接收逾1.28萬份資料，包括圖片、文字檔、錄影片段及超連結等，累積超過4.5萬份。監警會共接獲1404宗與反修例運動相關投訴警方的個案，當中500宗屬須匯報投訴，904宗屬須知會投訴。其中共747宗須匯報投訴的指控分項中，241宗涉「行為不當」、196宗涉「疏忽職守」，佔總須匯報投訴58.5%。

另外，就一般投訴方面，監警會在今年首11個月共接獲1551宗投訴，較去年同期接獲的1354宗上升14.5%。其中接獲最多的投訴類別共有729宗「疏忽職守」、568宗「行為不當/態度欠佳/粗言穢語」、166宗「毆打」、16宗「恐嚇」、59宗「濫用職權」，以及12宗「揑造證據」。當中「疏忽職守」及「行為不當/態度欠佳/粗言穢語」的投訴數字共有1297宗，佔總數的83.6%。

其中首11個月接獲「濫用職權」投訴為59宗，較去年同期的17宗，大幅上升247.1%，當中有56宗投訴與反修例運動相關。另外，在568宗涉「行為不當/態度欠佳/粗言穢語」的投訴中，亦較去年同期增加197宗，上升53.1%，當中10宗與反修例運動有關。至於166宗涉「毆打」的投訴，較去年同期的149宗比較，上升11.4%，當中76宗涉反修例有關投訴，其他投訴項目則較去年同期錄得5.9%至36.8%的跌幅。