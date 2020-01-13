補習名師Kris Lau涉賄賂前學生　以1千元換DSE保密資料　案件開審

現代教育補習名師劉冠華(Kris Lau)，涉於2017年向前學生兼時任考評局評卷助理提供1000元報酬，以取得該年的DSE英文聆聽及綜合能力卷的保密資料。兩人否認一項串謀代理人接受利益罪，案件今（13日）於西九龍裁判法院開審。庭上播出劉要求前學生向他披露考生表現等的錄音，其中劉更明言：「列點寫出嚟畀我。咁畀完我點呀？等收錢囉！收錢呀𡃁仔！出糧呀！」

劉冠華(右)否認向一名前學生兼評卷助理提供1000元報醉以換DSE的保密資料。(林樂兒攝)

被告依次為劉冠華（44歲）及黃子軒（20歲）。兩人共同被控一項串謀代理人接受利益罪，指劉於2017年4月17日至5月13日期間，用1000元報酬串謀身為考評局評卷助理的黃，以向他披露該年香港中學文憑試英國語文科卷三（聆聽及綜合能力）的機密資料。

劉的前學生成了評卷助理

據控辯雙方承認的事項，黃於2014至2016年修讀劉在現代教育教授的英文補習班。2017年3月，黃獲考評局聘為涉案試卷的評卷助理，並曾簽署保密協議。他翌月16至17日在荔景評核中心批改試卷，當日獲考評局分發試卷及評卷參考（marking scheme)。

控方指，黃隨後向劉洩露以上的保密資料，並於5月13日收到對方轉帳的1000元，作為報酬。兩人在8月9日被廉署拘捕。

提「打靚啲」會整篇放上網

控方播放數段WhatsApp錄音，其中兩段是劉在4月20日傳給黃。劉要求黃寫下改卷時留意到的事項，例如題目要求、學生經常串錯的生字，最後更謂：「列點寫出嚟畀我。咁畀完我點呀？等收錢囉！收錢呀𡃁仔！出糧呀！」他又於另一段錄音表示「打靚啲嘅話，我copy成篇放上網」，並叫對方「註明係Kris Lau嘅畢業生」。

控方傳召考評局評核發展部時任助理總經理蔡筱坤作供。她指，劉於該年4月21日在Facebook發帖，提及涉案試卷的答案、考生常犯錯誤等，內容與評分參考一致。

破壞保密協議會對考試不公

她表示，評卷助理的聘書列明不得披露保密資料，包括考生表現、考生分數、評分參考。她認為，破壞保密協議會令考試不公，亦會影響公眾對考評局的看法。蔡續道，考評局在改卷當日，始會向評卷助理派發評卷參考，並規定不可帶離中心。局方在放榜前不會發放相關資料，試題及評卷參考亦留待11月出版。

代表劉的大律師馬維騉盤問指，部分涉案的試題會經電台廣播，電台不久後會上傳錄音，有經驗的老師和有水準的考生事後可多次翻聽錄音，因此不難掌握答案；即使考評局未出版相關資料，答案也呼之欲出；此外，考生也常於網上討論試題。蔡表示同意。

保密要靠監考員的專業操守

辯方指出，有老師會以這些資料製作考試攻略，蔡回應這類資料只是公眾推斷的答案，惟劉的Facebook帖文述及某題目只有三分一考生獲滿分，而這只有評分人員才會知悉。

辯方遂問她該項說法是否真確，蔡指不清楚。辯方再問，局方能否確定試場的監考員不會收藏試題。蔡謂，局方規定他們須交回保密資料，但這要靠監考員的專業操守，未能保證試題不會「通天」。

聆訊明續。

案件編號：WKCC3328/2019