海洋公園申109億元撥款　動保團體斥未停圈養與保育宗旨自相矛盾

海洋公園向政府提交「全新定位策略發展計劃」建議書，並尋求總額約109億元撥款。有立法會議員及團體批評海洋公園圈養動物及用動物進行馬戲團式表演，與其提倡的保育定位是「自相矛盾」，反對政府向其撥款。 立法會議員毛孟靜表示，訴求多年如一，促請海洋公園停止圈養動物，並非希望海洋公園結業，惟對方一直未有安排對話。她稱「第一次見（海洋公園主席）孔令成便是來遊說撥款計劃」，對此大感不滿。

毛孟靜（右一）聯同三位動保團體開記者，批評海洋公園的新計劃與保育沒有關係。（麥凱茵攝）

海洋公園向政府提交「全新定位策略發展計劃」建議書，並尋求總額約109億元撥款。消息指，新定位下的海洋劇場會有改動，並提升劇場至具現代標準及保育要求。

立法會議員毛孟靜與三個動保團體－－豚聚一家召集人黃豪賢、香港海豚保育學會幹事張家駒，以及NPV 非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪一同召開記者會，反對海洋公園向政府申請撥款。

海洋劇場一直有動物表演，成為海洋公園一直受到批評。（資料圖片 / 蔡正邦攝）

提升海洋劇場的保育要求 遊說時並未提及

毛孟靜表示，海洋公園早前派員分批向立法會議員進行遊說，但她批評計劃原本從未提及「提升劇場至具現代標準及保育要求」，斥這說法是其後園方才後補。她批評計劃稱將海洋公園升級為「自然保育渡假聖地」，惟園方至今並未關閉海洋劇場，「人類將動物當成馬戲，將動物當作搖錢樹」，做法完全與提及的理念是自相矛盾。

黃豪賢也批評，將海豚等動物圈養並進行表演，「根本是人為行為，並不能夠觀察動物的自然行為」，不符合保育理念。

同時，麥志豪也質疑園方提及的「現代標準」，「用中國還是美國的標準？」他指國際潮流是不會再圈養動物，也不會再有馬戲團，「海洋公園內的動物是生活於監獄內」，希望海洋公園可以尊重生命、不要做出有違文明社會的事。

稱非要海洋公園倒閉​

毛孟靜強調，動保團體的訴求多年如一，希望海洋公園可以停止圈養動物，並非要求海洋公園倒閉，「過去（前主席）盛智文有來過跟我們溝通，但第一次見孔令成便是遊說撥款計劃，可能他平時太忙。」