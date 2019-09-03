【罷課罷工】戴耀廷：非暴力更能獲國際認可 須思考可持續抗爭

踏入9月開學後，《逃犯條例》風波仍未平息，10間大專院校學生會發起兩星期「罷課不罷學」行動。於罷課第二日，在香港大學舉辦的的「公民講堂」，請來佔中發起人、港大法律系副教授戴耀廷演講。 戴耀廷表示，出獄後剛剛重投民主運動，會繼續參其中，相信和平非暴力仍是抗爭主流，也是最能獲得國際社會認同的方法。他又指，運動發展到現階段，國際社會認同重要，和平非暴力行動應成為運動主力方向。不過，他也表示理解有人認為需用激進方法，而該種情況與社會不公義程度有關，是「大家都唔願意出現」，政府需要面對。 被問是否擔心運動開學後走下坡，他就指，包括罷工、罷課雖然未必直接帶來大改變，但包括中學生等不同市民參與，一定會帶來意識上的進一步改變，為未來整個民主運動撒下種子，「呢一刻任何行動都有意義」。

戴耀廷表示，相信和平非暴力仍是抗爭主流，也是最能獲得國際社會認同的方法。（余俊亮攝）

戴耀廷在港大莊月明文化中心月明劇院的演講以「香港法治的未來」的為題，劇院300多個座位爆滿。

演講中，戴耀廷提及法治概念的各種迷思，稱相信法治並非「是或否」可簡單論述，因法治是一個發展過程。答問環節時，被問到對運動形勢的看法時，戴耀廷表示，自己因入獄，並非從6月開始就參與抗爭運動，因而沒有資格評論運動形勢，但如學生需要協助，會提供幫忙。

戴耀廷指，國際社會和普羅社會依然會認同和平非暴力抗爭，他和國際上的朋友交流時，對方也表達希望香港繼續以和平非暴力方式抗爭，因為該方式最能夠獲得國際支持。

對於目前抗爭運動中的激進手法，他就指，制度不公義次程度越高，社會就越能夠包容激進抗爭，「唔係我哋想佢出現，而係佢實際會出現，反而政府要面對，否則惡性循環下，政府管治會越來越艱難。」

他又指，抗爭者要思考，運動如何可持續，因當到達一個隨時容易被拘捕的階段，運動消耗會更加快，策略上或需要重新部署，惟該工作需留給前線抗爭者。他又笑言，「我呢啲廢老，做唔到啲乜，繼續寫下文、講下嘢就算。」