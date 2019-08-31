【831五周年】戴耀廷：反修例根源在政改　抗爭能量連結民主運動

五年前的今天，人大8.31決議登場，該決議被視為中央對香港特首選舉辦法定下的大框架。而對民主派和爭取「真普選」的市民而言，人大決定，也意味著對公民提名的「落閘」。8.31決定後不足一個月，「和平佔中運動」發起人戴耀廷在金鐘政府總部的「命運自主台」宣布「佔領中環正式啟動」。 五年後的8.31，正值《逃犯條例》修訂風波，戴耀廷接受《香港01》專訪時坦言，五年前雨傘運動結束後，包括政府和社運界在內，許多人對抗爭運動形勢有誤判，沒有人想像到，香港人的抗爭意識只是在平靜中被隱藏，修例則如駱駝背上最後一根稻草，令抗爭全面爆發。 反修例運動的五大訴求中，看似風馬牛不相及的「落實真雙普選」也是其中之一。戴耀庭對說，「建制派話呢場運動變質？實在係啊，因為件事嘅根源，唔係《逃犯修例》本身……甚至唔係提出修例嘅嗰個認受性好低嘅特首，根源係選呢個特首出嚟嘅選委會」。他認為，要處理反修例的根源問題，一定要回到處理8.31決定的問題，因為反修例運動「就係延續緊雨傘運動」。

反修例運動的五大訴求中包括「真雙普選」，戴耀廷指，真雙普選的缺席，正是修例風波出現的根源。（余俊亮攝）

從6月9日第一次百萬人遊行起計，反修例運動至今已延續超過2個半月。戴耀廷說，抗爭者的堅韌度比他想像中要強，「已經超過雨傘運動的79日，雨傘運動後期，抗爭者的能量和社會支持度都有所下跌」，而今次反修例的氣勢則持續向上。他解釋，這次運動延續至今的規律，在於政權不回應訴求的不正當性，以及警察手法造成反彈，「運動一直積蓄能量」。

訪問當日，香港民族黨召集人陳浩天、香港眾志的黃之鋒、周庭、熱血公民立法會議員鄭松泰和民主派沙田區議員許銳宇都被捕。戴耀廷認為，「大拘捕」可能會激起更大抗爭，如果港府動用《緊急法》，更是將局勢推向「死局」。

戴耀廷表示，反修例運動至今已延續超過2個半月，抗爭者的堅韌度比他想像中要強。（余俊亮攝） 戴耀廷指，港府一開始就錯估反修例的民情，「6.9之前，沒有人想像到，可以令政府暫緩修例」。他認為，2014年雨傘運動到6.12包圍立法會之間數年，政府的評估是，只要將抗爭運動變成「暴動」，民情就會逆轉，但事實是，6.12暴動定性後，民情沒有逆轉。他說，「過去幾年，DQ、一地兩檢、呢啲個別事件，大家都睇唔到民情爆發，但原來一直以來抗爭意識不斷擴散和積聚，『反送中』是最後一根稻草……連社運圈都無法預計，香港人的抗爭意識，過去4年，以另一種形式隱藏。」 有不少抗爭者將「反修例」一戰視「End game最後一戰」，奮力一搏，戴耀廷認為，政府倘繼續採取武力手段，只能讓抗爭表面上平息，但不能完全解決問題，「我唔悲觀，雨傘後亦有人話係最後機會，大家覺得冇可能再有咁多市民佔領街道，……就算最後我哋俾人止爆制亂，問題亦冇真正解決。」他又指，可能到時港人需要面對新一次的「無力感」，但這種感覺終究是假象，「大家積累嘅怨氣會更大，下一波會嚟得更加大，更加快」。

戴耀廷指，港府一開始就錯估反修例的民情，「6.9之前，沒有人想像到，可以令政府暫緩修例」。（余俊亮攝）

8.31「落閘」後，政改方案被否決，林鄭月娥在又一次的「小圈子選舉」中上台，修例則由林鄭提出。戴耀廷認為，就算當時香港人接受8.31框架「袋住先」，今天的局面仍舊不會改變，上台的，仍然會是林鄭，「曾俊華？佢可能連入閘機會都唔會有。」

反修例運動的五大訴求中包括「真雙普選」，戴耀廷指，真雙普選的缺席，正是修例風波出現的根源。民陣原定今日發起的集會遊行被警方禁止，他認為，禁止遊行的表層原因是阻止衝擊行為，但真正原因很可能是不希望抗爭能量，正式轉移到民主運動當中。