【逃犯條例．專訪】區議會變天？戴耀廷：非建制保守估計奪300席

現時18區區議會均由建制派主導，今年11月區議會選舉正值反修例風波持續，不少人預料將會導致洗牌效應，非建制派將會大勝。 曾發起2016年立法會選舉「雷動計劃」的香港大學法律學院副教授戴耀廷接受《香港01》專訪時表示，不少選民已將抗爭議題連結區議會選舉，預料政治化之下的選戰，保守估計非建制派可以奪取300席，有力一舉奪取區議會控制權。

戴耀廷豪言，不少選民已將抗爭議息連結區議會選舉，預料政治化之下的選戰，保守估計非建制派可以奪取300席，一舉奪取區議會控制權。（余俊亮攝）

爭取逾半議席由悲觀變樂觀

戴耀廷曾於2016年立法會選舉發起「雷動計劃」，意即協調各非建制派候選名單，以及落實策略投票，增加非建制派候選人勝算，最終非建制派奪得約30席，議席創近年新高。

他自2017年起發起「風雲計劃」，希望非建制派在區選中奪取452席中過半議席，即226席以上，以取得特首選舉委員會中117席屬於港九新界區議會議席，影響特首人選，一旦達成目標，重要性可謂不言而喻。

他於訪問中坦言，截至4月入獄前，對達成目標感到悲觀，皆因難以覓得參選人，投票率亦難以提升，但逃犯條例一役後，笑言「我已經不用做任何東西」，因為差不多所有區都有人出選，甚至有些區「凸章」，即太多人出選，而投票率亦一定是高，因為選民將區議會選舉的意義改變，現時不是看參選人做了多少地區工作，而是純政治議題選舉，「你（政府）DQ了就找個後備上去，它DQ那一區，被DQ該區會嬴得更厲害。」

戴耀廷樂觀地指，在政治化氛圍下，非建制派選民一定會出來投票，而反修例運動必然會令投票率上升，只是計算過去在立法會選舉投票給民主派、但在區議會選舉沒有投票的選民，「只要他們出來，已經是300席」，再加上35萬新選民，大部分會登記及投票的人，相信都是非建制派，可以估計有更多非建制派選民投票。

他表示，由於區議會選舉為單議席單票制，只要建制派由5成得票下跌至3成，建制派在各區區議會議席就會面臨「崩盤式下滑」，故此建制派「雙料」議員謝偉俊亦要提出延遲選舉，「正正係佢哋驚輸！」

體重減輕了30磅

戴耀廷在反修例期間入獄，他直言在獄中對信仰、公義及法律之間的關係有所反思，「身心靈都強壯了」，因為輕了30磅，笑言「可能我的膽固醇、血壓回到正常」，亦令自己腰圍由34吋縮至31吋，「好珍惜我沒有了肚腩……要換褲」；而心靈上因為坐牢是不同經歷，面對缺乏物質環境，失去自由環境，前路不明確環境，如何可以堅持下去，迫自己鍛鍊，心靈上更強大。

獄中雖然失去自由，亦需要規律生活，但當中亦有得著。他舉例：「早上5時許便醒了，因為床很不舒服，是硬板床，5時許自然習慣適應了起身，但7時半才離開倉，6時半才開燈，5時許至6時半做甚麼好？做掌上壓，做足45分鐘掌上壓。由原先只能做數下，到我離開石壁（監獄），我可以做到10組、每組20下，總共200下掌上壓。」

他坦言，現時只服了38％刑期，會就刑期及定罪提出上訴，但亦有心理準備需要返回獄中服刑。