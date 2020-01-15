市建局主席周松崗於報章撰文　將建議較長遠的首置計劃

市區重建局主席周松崗今（15日）於《明報》觀點版撰文，表示市建局未來數年將加大力度推動市區更新，包括向政府建議一個較長遠首置計劃，以及於重建項目中提供更多資助出售單位，以折扣價出售。 《香港01》已向市建局作出查詢。

周松崗指市建局去年推出全港第一個首置計劃馬頭圍「煥然懿居」深受市民歡迎。有見及此，局方將向政府建議一個較長遠的首置計劃，並提供更多資助出售單位，以折扣價出售。他續指，做法會減少局方收入，但市建局支持政府房屋政策時須善用資源，達到「雙贏」。



他又指，市建局未來會減少單一或三兩幢樓宇的重建模式，改以整區作宏觀的更新及大型規劃，料未來8至10年，每年可興建超過2,100個新住宅單位，數量是過去6個年度的2.5倍。

市建局馬頭圍道首個港人首置上車盤「煥然懿居」合共有450個單位。（資料圖片）

周松崗又指，針對重建公務員合作社樓宇，市建局已在九龍城物色到兩個地段作試點，工作亦進入最後階段，當中部分收回土地會預留作興建公營房屋，估計重建後公營及私樓單位總數逾3,000個，是現時單位的5倍。此外，他又期望加快支援社會房屋及過渡性房屋供應規劃和建造、大力度推動樓宇復修。



周松崗解釋，種種工作對市建局財政構成一定壓力，現時市建局流動資金只有約120億，惟未來5年將有超過600億現金支出。他預計，在3至4年後，便會出現流動資金短缺，強調局方會適時在金融市場舉債，以確保有充足資金。