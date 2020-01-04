【除夕大抽獎】電郵設定兩漏洞變「垃圾」　旅發局聘獨立顧問檢討

香港旅遊發展局於2019除夕夜舉辦歷來首次倒數大抽獎，但期間參加系統出現問題。旅遊發展局總幹事程鼎一今日（4日）透露，是由於技術問題導致參加者無法收取驗證碼，電郵供應商誤以為是垃圾郵件，出現大量驗證碼延誤，現已聘請獨立顧問公司全面檢討，如董事會及政府認為有人需就事件負責會跟進。 其中就變成垃圾郵件，有專家透露，發現系統在發出電郵步驟上有兩步漏洞，屬於電郵供應的常識。有專家指出，當局臨陣將SMS短訊形式改為用電郵接收驗證碼，其實都是要面對無法短時間內海量傳送的問題，不解為何須設置驗證碼。

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廣寄電郵需三個設定 互聯網供應商：屬常識

互聯網服務供應商協會主席葉旭暉表示，廣寄電郵有三個設定作為憑證，可減少被電郵供應商封鎖或當成垃圾郵件的風險：第一步是設置SPS提供IP位址；第二步設置DKIM簽署功能，透過域名系統發布；以首兩步為基礎，第三步是設定DMARC，讓電郵供應商在出現問題時聯絡到發布者。不過據資料顯示，旅發局的驗證碼電郵系統未有設置最後兩步，結果大量電郵被當成垃圾郵件。

葉旭暉表示，電郵供應商不會容許發布者一秒鐘內寄出大量郵件，做足該三步設定，不等於不會被電郵供應商阻截，但提供足夠憑證，會被視為可靠的發布者，有助減低風險，屬電郵供應的常識。他指，在相關政策上，Google比雅虎更嚴謹，應在測試階段涵蓋電郵系統負荷問題，便會知道什麼數目程度會觸動到電郵供應商。

方保僑指出，資料顯示旅發局的驗證碼電郵無提供足夠憑證，結果被電郵供應商當成垃圾郵件。（網頁截圖）

方保僑指錯在設驗證碼：係多餘

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑形容延誤事故是「火燒連環船」，指當局在臨開波時，將手機接收SMS認證短訊改為以電郵收取，料是考慮到SMS中心每秒傳送有上限，但其實短時間內大量發送電郵，伺服器亦需要排隊處理，更因技術上的認證問題被當成垃圾電郵，甚至被封鎖。他認為，既然最後都是須由得獎者親身領獎，亦有個人身分證為依據，「係唔需要驗證碼，係多餘。」事件亦令人質疑當局是否懂得制定對承辦商的要求及監督能力。

旅發局總幹事：進入網頁壓力測試無出現問題​

旅發局總幹事程鼎一今日（4日）在電台節目上解釋，在網站壓力測試時，假設每分鐘有300萬人次進入都無出現問題，但由於活動需要電郵驗證碼，短時間內大量收發電郵，被電郵供應商誤以為是垃圾郵件。他強調，所有收集資料均加密儲存在新加坡一間著名供應商的雲端。系統供應商今日（4日）亦向公眾致歉，指程式由測試伺服器搬遷到上線伺服器出現技術問題，以及短時間內的電郵認證超出收發容量限制，引致抽獎活動延誤。