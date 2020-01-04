【除夕大抽獎】總開支550萬　旅發局：200萬用於搞抽獎網站等

香港旅遊發展局於2019除夕夜（12月31日）當晚舉辦歷來首次倒數大抽獎，吸引163萬人報名參加。但因網站系統出現問題，惹來外界批評，怨聲載道。旅發局今日（4日）披露，是次大抽獎籌辦開支為550萬元，當中350萬元用於購買獎品，餘下的中200萬元，用作整項活動的網站設計及建構、伺服器平台、網絡安全系統、項目管理等。 惟上述服務涉及多個服務供應商，旅發局稱受到保密條款限制，未能透露相關合約金額。負責大抽獎系統的供應商Cyber Games Arena（CGA），今日亦發聲明向公眾致歉。

旅發局除夕倒數大抽獎網頁於除夕夜傍晚6時開始接受報名，但開始了3.5小時，仍然冧機塞車。（網頁截圖）

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報名收不到驗證碼 電郵被誤作垃圾郵件

旅發局於除夕夜舉辦「除夕大抽獎」，出現混亂，大批市民報名時，未能收到電郵註冊驗證碼，結果旅發局宣布撤銷電郵認證；其後依然「冧機」，報了名又未能登入網站查閱抽獎券編號。旅發局因而將原定在元旦（1日）凌晨進行的大抽獎，押後至當晚8時進行，10時才公布得獎獎券編號名單。

旅發局總幹事程鼎一今早（4日）出席電台節目時稱，經初步調查後，發現屬技術問題，因驗證碼電郵被誤作垃圾郵件，而非網站不勝負荷，現已要求承辦商提交詳盡報告。

旅發局總幹事程鼎一表示，除夕大抽獎有混亂因技術問題。（黃寶瑩攝）

負責大抽獎系統供應商Cyber Games Arena今日亦發出聲明，稱程式上線遷移及短時間內的電郵認證收發容量限制，加上準備時間不足，導致出現技術問題，為參與者帶來不便，「摯誠向公眾致歉」。

大抽獎系統供應商Cyber Games Arena今日發聲明，就大抽獎系統出現故障致歉。（資料圖片／張浩維攝）

合約受到保密條款限制 未能披露各項費用

旅發局發言人表示，今次「香港除夕倒數大抽獎」大抽獎籌辦開支約為550萬元，當中350萬用作購買獎品（總值400萬元），餘下200萬元則用作整項活動的網站設計及建構、伺服器平台、網絡安全系統、項目管理等，涉及多個服務供應商。至於Cyber Games Arena實收多少元，旅發局續指，受到保密條款限制，故未能透露各合約金額。